Total Energies : franchit la barre des 65E, record absolu

(CercleFinance.com) - Dopé par un baril de 'Brent' au plus haut de l'année (à 88,5$), Total Energies franchit la barre des 65E, établissant un nouveau record absolu qui n'améliore le précédent que de +1% (64,6E le 2/11/2023).

Total Energies surfe sur une tendance redevenue positive depuis le test d'un plancher vers 58,6E le 20 février dernier et reste cependant en retard de 5% environ sur le CAC40 depuis le 1er janvier.

Si le titre confirme sa sortie d'un corridor 57,75/64,8E, le prochain objectif devient clairement 71,75/72E.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +2.80%