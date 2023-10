Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : en tête du CAC à 63,3E, retest des 64,5E? information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 14:48









(CercleFinance.com) - Total Energies s'installe en tête du CAC à 63,3E, dans le sillage du baril qui reprend +4% à la veille d'un weekend de tous les dangers sur le front géopolitique (le 'Brent' affiche +6,2% sur la semaine).

Vu la dynamique des 5 dernières séances (+5% cumulé sur la semaine écoulée), il fait peu de doute que le N°1 français de l'énergie se prépare à un retest du récent zénith (du 28 septembre) des 63,6E en clôture (cela paraît presque 'écrit'), voir des 64,5E (testé en intraday).

En cas de franchissement des 63,6E, le prochain objectif se situerait vers 67,5E.





