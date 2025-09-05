Torrid Holdings chute en raison d'un bénéfice trimestriel en dessous des attentes et de prévisions annuelles revues à la baisse

(Corrige le titre, §1-5)

4 septembre - ** Les actions du vendeur de vêtements Torrid Holdings CURV.N chutent de 12,18 % à 2,09 $ dans les échanges en après-Bourse. ** La société manque son estimation de bénéfice pour le T2 et réduit ses prévisions de ventes pour l'année fiscale 2025 ** La société annonce un bénéfice par action de 0,02 $ pour le deuxième trimestre, contre des estimations des analystes de 0,03 $, selon les données compilées par LSEG ** CURV abaisse ses prévisions de ventes pour l'exercice 2025 de 1,015 à 1,030 milliard de dollars, contre une prévision précédente de 1,030 à 1,055 milliard de dollars ** La société s'attend à un impact de 10 millions de dollars dû à la hausse des droits de douane annoncée en juillet ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 54,49 % depuis le début de l'année