Toro progresse après que D.A. Davidson a relevé sa note à "acheter" et augmenté son estimation de prix cible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de Toro Company TTC.N , vendeur d'équipements pour le gazon et l'aménagement paysager, augmentent de 2 % à 81 $ avant le marché

** D.A. Davidson fait passer la société de "neutre" à "achat"; augmente les prévisions à 93 $ contre 76 $, soit une hausse de 17,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la raison de la mise à niveau est la vigueur des ventes à la fin du printemps, les prévisions robustes pour la saison de golf 2025 et les tendances résidentielles encourageantes

** Le commentaire récent de la Réserve fédérale sur d'éventuelles baisses de taux pourrait stimuler l'activité immobilière et encourager les clients professionnels à dépenser davantage, en particulier pour l'aménagement paysager et les travaux souterrains

** L'un des 6 courtiers évalue l'action à "acheter", cinq à "conserver"; la prévision médiane est de 81 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 1,2 % depuis le début de l'année