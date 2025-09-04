Toro chute après un manque de revenus par rapport aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de Toro TTC.N , vendeur d'équipement pour gazon et aménagement paysager, chutent de 2,73 % à 78,3 $ dans les premiers échanges

** La société annonce des revenus de 1,13 milliard de dollars au 3ème trimestre, en baisse de 2 % en glissement annuel et inférieurs aux prévisions des analystes de 1,16 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société déclare que la baisse du chiffre d'affaires est due aux cessions d'actifs non essentiels de l'année précédente et à la baisse de la demande dans le segment résidentiel

** Trois des six sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", trois comme "conservée"; leur prévision médiane est de 90 $ - données de LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 2,5 % depuis le début de l'année