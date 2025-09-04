 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 705,14
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Toro chute après un manque de revenus par rapport aux estimations
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de Toro TTC.N , vendeur d'équipement pour gazon et aménagement paysager, chutent de 2,73 % à 78,3 $ dans les premiers échanges

** La société annonce des revenus de 1,13 milliard de dollars au 3ème trimestre, en baisse de 2 % en glissement annuel et inférieurs aux prévisions des analystes de 1,16 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société déclare que la baisse du chiffre d'affaires est due aux cessions d'actifs non essentiels de l'année précédente et à la baisse de la demande dans le segment résidentiel

** Trois des six sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", trois comme "conservée"; leur prévision médiane est de 90 $ - données de LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 2,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TORO CO
81,900 USD NYSE +1,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank