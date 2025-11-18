Topgolf Callaway vend une participation majoritaire dans son unité à une valeur de 1,1 milliard de dollars

Le fabricant d'équipements de golf Topgolf Callaway Brands MODG.N a accepté de vendre une participation majoritaire dans son unité Topgolf à la société de capital-investissement Leonard Green mardi, valorisant l'entreprise à 1,1 milliard de dollars et marquant la fin du partenariat environ cinq ans après une fusion.

La valorisation de Topgolf représente près de la moitié de celle de Callaway et de sa valeur de fusion en 2021.

Callaway recevra 770 millions de dollars de produit net de la vente de sa participation de 60 % dans l'entreprise de terrains de golf.

Topgolf Callaway a déclaré en septembre de l'année dernière qu'elle envisageait une scission de ses unités éponymes afin de maximiser la valeur pour les actionnaires, après que l'action de la société ait chuté de plus de 73 % par rapport aux sommets atteints après la fusion, avant l'annonce de la scission.

"Après la clôture de cette transaction, les activités en cours seront bien capitalisées, ce qui nous permettra de continuer à réinvestir dans nos activités, à rembourser nos dettes et à offrir un retour de capital significatif aux actionnaires par le biais de rachats d'actions ou d'autres moyens", a déclaré Chip Brewer, directeur général de Topgolf Callaway Brands.

La société basée à Carlsbad, en Californie, reprendra son nom d'origine Callaway Golf Company dès la conclusion de la vente au premier trimestre de l'exercice 2026.

Leonard Green, basé à Los Angeles, gère 75 milliards de dollars d'actifs, selon son site web, et dispose d'un portefeuille diversifié couvrant les secteurs de la consommation, de la santé et des services aux entreprises.