TopBuild rachète son concurrent SPI pour un milliard de dollars

Lefabricant de matériaux de couverture TopBuild Corp BLD.N a déclaré mercredi qu'il avait acquis la société rivale Specialty Products and Insulation (SPI) pour un milliard de dollars en espèces.