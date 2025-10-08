TopBuild progresse suite à la clôture de l'acquisition de SPI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 octobre - ** Les actions du fabricant de matériaux de couverture TopBuild Corp BLD.N en hausse de 4,7% à 414,60
** La société acquiert Specialty Products and Insulation (SPI) pour 1 milliard de dollars en espèces
** TopBuild déclare que la transaction n'inclut pas les activités d'isolation des bâtiments métalliques de SPI
*topBuild déclare que la transaction n'inclut pas les activités d'isolation des bâtiments métalliques de SPI * TopBuild déclare que la transaction est immédiatement relutive pour le bénéfice par action
** La société déclare que la transaction est immédiatement rentable pour le bénéfice par action
** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 27,27% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer