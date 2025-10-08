 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 055,50
+0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TopBuild progresse grâce à la conclusion de l'acquisition de SPI
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 18:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 octobre - ** Les actions du fabricant de matériaux de couverture TopBuild Corp BLD.N en hausse de 7,5 % à 426 dollars

** La société acquiert Specialty Products and Insulation (SPI) pour 1 milliard de dollars en espèces

** TopBuild déclare que la transaction n'inclut pas les activités d'isolation des bâtiments métalliques de SPI

** La société déclare que la transaction augmente immédiatement le bénéfice par action

** Elle s'attend à des synergies de coûts annuelles de 35 à 40 millions de dollars.

** Jefferies considère l'acquisition de SPI par TopBuild, pour un montant de 1 milliard de dollars, comme une décision stratégique forte qui renforce son leadership dans le secteur commercial et industriel, avec un potentiel de synergie convaincant et une augmentation du bénéfice par action de ~5%

**En incluant les gains de la séance, l'action est en hausse de 36,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TOPBUILD
427,085 USD NYSE +7,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sodexo, repas (Crédit: Salem Keizer Public School / Flickr)
    Sodexo: nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général
    information fournie par Zonebourse 08.10.2025 18:25 

    Le Conseil d'Administration de Sodexo annonce la nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général du Groupe. Thierry Delaporte prendra ses fonctions le 10 novembre 2025. Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de Présidente du Conseil ... Lire la suite

  • Le logo de Sopra Steria
    Sopra Steria annonce le départ de son directeur général
    information fournie par Reuters 08.10.2025 18:22 

    Sopra Steria a annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Le conseil d’administration a engagé le processus de succession et réaffirmé sa confiance dans l’équipe de direction ... Lire la suite

  • (g-d) Les portraits des lauréats du prix Nobel de chimie 2025, Susumu Kitagawa, Richard Robson et Omar M Yaghi présentés lors d'une conférence de presse à l'Académie royale des sciences de Suède, à Stockholm, le 8 octobre 2025 ( AFP / Jonathan Nackstrand )
    Le Nobel de chimie consacre de nouvelles structures moléculaires au "potentiel énorme"
    information fournie par AFP 08.10.2025 17:47 

    Le Nobel de chimie 2025 a été décerné mercredi à un trio de chimistes ayant développé de nouvelles structures moléculaires capables d'emprisonner des gaz. Le trio composé du Japonais Susumu Kitagawa, de Richard Robson, né au Royaume-Uni, et de l'Américano-Jordanien ... Lire la suite

  • Conférence de presse de Michael O'Leary, PDG de Ryanair
    Ryanair en bonne voie pour compenser la baisse des tarifs de 2024 selon O'Leary
    information fournie par Reuters 08.10.2025 17:44 

    La compagnie aérienne irlandaise Ryanair estime être en bonne voie pour rattraper cette année la baisse de 7% de ses tarifs enregistrée en 2024, a déclaré le directeur général Michael O'Leary à Reuters mercredi . "Le trafic est en avance sur l'objectif (...) Les ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank