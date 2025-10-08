TopBuild progresse grâce à la conclusion de l'acquisition de SPI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 octobre - ** Les actions du fabricant de matériaux de couverture TopBuild Corp BLD.N en hausse de 7,5 % à 426 dollars

** La société acquiert Specialty Products and Insulation (SPI) pour 1 milliard de dollars en espèces

** TopBuild déclare que la transaction n'inclut pas les activités d'isolation des bâtiments métalliques de SPI

** La société déclare que la transaction augmente immédiatement le bénéfice par action

** Elle s'attend à des synergies de coûts annuelles de 35 à 40 millions de dollars.

** Jefferies considère l'acquisition de SPI par TopBuild, pour un montant de 1 milliard de dollars, comme une décision stratégique forte qui renforce son leadership dans le secteur commercial et industriel, avec un potentiel de synergie convaincant et une augmentation du bénéfice par action de ~5%

**En incluant les gains de la séance, l'action est en hausse de 36,8 % depuis le début de l'année