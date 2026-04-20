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TopBuild bondit après le rachat de l'entreprise par QXO dans le cadre d'une opération de 17 milliards de dollars
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

20 avril - ** Les actions du distributeur et installateur de matériaux de construction TopBuild BLD.N font un bond de 18,3 % à 485,4 $ avant le marché

** QXO QXO.N achète BLDdans le cadre d'une transaction de17 milliards de dollars pour en faire le deuxième distributeur de matériaux de construction coté en bourse en Amérique du Nord

** Les actions de QXO glissent de 4,4 % à 23,9 $ avant la mise en marché

** Les actionnaires de BLD peuvent choisir de recevoir 505 $ en espèces ou 20,2 actions de QXO en échange d'une action de BLD

** 505 $ représente une prime de 23,1 % par rapport àla clôture de BLD vendredi

** La capitalisation boursière de QXO est de 18,08 milliards de dollars à la clôture de vendredi; celle de BLD est de 11,55 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** L'opération permettra d'accroître l'exposition aux grands projets complexes tels que les centres de données, déclare Brad Jacobs, directeur général de QXO et spécialiste reconnu des fusions et acquisitions

** Depuis le début de l'année, QXO a progressé de 29,6 % et BLD a baissé d'environ 1,7 %, à la dernière clôture

Fusions / Acquisitions

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