Top 8 des sociétés biopharmaceutiques les plus bénéficiaires

Certaines sociétés biopharmaceutiques génèrent des milliards de chiffre d'affaires et des bénéfices remarquables. Notre sélection vous présente, parmi les grands groupes biopharmaceutiques mondiaux, ceux affichant des marges bénéficiaires exceptionnelles, comprises entre 30 % et 42 %.

Comment calculer la marge bénéficiaire d'une société ?

La marge bénéficiaire se calcule en divisant le bénéfice net par le chiffre d'affaires.

Exemple : la société A génère un chiffre d'affaires de 1 350 000 €. Une fois toutes ses charges payées, il lui reste 110 000 € de bénéfice net.

Calcul de la marge bénéficiaire : bénéfice net (110 000 €) / chiffre d'affaires (1 350 000 €) = 8,15 %.

La société A dispose donc d'une marge bénéficiaire de 8,15 %.

Il est important de bien comprendre la différence entre marge bénéficiaire et rentabilité bénéficiaire de l'action.

Si l'on garde l'exemple de la société A qui capitaliserait en Bourse une valeur de 2 500 000 €, en ayant 25 000 actions au capital, son cours de Bourse serait de 100 € par action.

Il est alors nécessaire de calculer le bénéfice par action. Dans le cas de la société A :

110 000 € de bénéfice / 25 000 actions au capital = 4,4 € de BPA (Bénéfice Par Action).

Donc, la rentabilité des actions de la société A est de (4,4 € de BPA / 100 € prix de l'action) = 4,4 %.

En conclusion, la société A génère une marge bénéficiaire de 8,15 % et, à son cours de Bourse de 100 €, possède une rentabilité bénéficiaire de 4,4 %.

Si son cours de Bourse est en hausse ou en baisse, la rentabilité bénéficiaire baissera ou augmentera. Il faudra réajuster les calculs lors des publications de bénéfices futurs.

Comment Café de la Bourse a réalisé ce classement des sociétés bio-pharmaceutiques en Bourse

Pour la réalisation de ce Top 8 des sociétés biopharmaceutiques aux plus fortes marges bénéficiaires sur chiffre d'affaires, nous avons retenu les zones géographiques suivantes correspondant aux DM (Developped Markets) hors zone Pacifique, soit l'Amérique du Nord et les plus fortes économies d'Europe.

Nous avons également conservé uniquement les sociétés avec une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de $ afin d'assurer une meilleure solidité de nos sélections.

Pour finir, nous avons appliqué le critère suivant : aucune année en résultat net négatif (perte) sur 4 ans.

Bourse : classement des laboratoires pharmaceutiques les plus bénéficiaires

1. Genmab : recherche contre le cancer au Danemark

Créé en 1999, avec un siège social implanté à Copenhague, Genmab est spécialisé dans les thérapies d'anticorps innovantes et différenciées dédiées aux cancers.

Le pipeline de Genmab compte actuellement 18 produits pharmaceutiques, dont 5 en phase III pré-clinique : Tisotumab Védotine (cancer du col de l'utérus), Daratumumab (myélome multiple et amylose AL), Ofatumumab (sclérose en plaques), Téprotumumab (maladie oculaire thyroïdienne) et Amivantamab (cancer du poumon).

Le groupe Genmab affiche une très bonne performance financière. Sa marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires entre 2018 et 2021 est de 42,22 % en moyenne et sa capitalisation boursière est de 21 587 millions DKK (3 254 millions de $*) fin février 2022.

En 2021, Genmab a généré un chiffre d'affaires de 8 482 millions de DKK pour un profit de 3 008 millions de DKK, soit une marge bénéficiaire de 35,46 %.

Effectifs du groupe Genmab : 1 212 personnes.

Chiffre d'affaires et bénéfices Genmab entre 2018 et 2021 (en millions DKK)

Capitalisation boursière Genmab au 25 février 2022 : 21 587 millions de DKK (3 254 millions de $*)

Chiffre d'affaires cumulé 4 ans : 27 011 millions de DKK (4 071 millions de $*)

Bénéfices cumulés 4 ans : 11 404 millions de DKK (1 719 millions de $*)

Marge bénéficiaire moyenne 4 ans : 42,22 %

Marge bénéficiaire 2021 : 35,46 %

2. Regeneron Pharmaceuticals : géant américain de la recherche biopharmaceutique

Groupe biopharmaceutique créé il y a 35 ans, Regeneron Pharmaceuticals dispose d'un vaste pipeline de thérapies liées aux maladies graves dont 17 en phase I, 11 en phase II et également 11 en phase III.

Parmi les médicaments en phase III, on retrouve par exemple CEMIPLIMAB relatif à la chimiothérapie du cancer du poumon ou encore ITEPEKIMAB lié aux maladies pulmonaires obstructives chroniques.

Le groupe Regeneron Pharmaceuticals affiche une excellente performance financière. Sa marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires entre 2018 et 2021 est de 41,25 % en moyenne et sa capitalisation boursière est de 67 149 millions de $ fin février 2022.

En 2021, Regeneron a généré un chiffre d'affaires de 16 072 millions de $ pour un profit de 8 075 millions de $, soit une marge bénéficiaire de 50,24 %.

Effectifs du groupe Regeneron : 10 368 personnes.

Chiffre d'affaires et bénéfices Regeneron Pharmaceuticals entre 2018 et 2021 (en millions de $)

Capitalisation boursière Regeneron Pharmaceuticals au 25 février 2022 : 67 149 millions de $

Chiffre d'affaires cumulé 4 ans : 39 143 millions de $

Bénéfices cumulés 4 ans : 16 148 millions de $

Marge bénéficiaire moyenne 4 ans : 41,25 %

Marge bénéficiaire 2021 : 50,24 %

3. Vertex Pharmaceuticals Inc : lutte contre la mucoviscidose

Le siège social de Vertex Pharmaceuticals est situé à Boston. Ce groupe biopharmaceutique américain concentre principalement ses efforts sur le traitement de la mucoviscidose.

Le groupe Vertex Pharmaceuticals dispose également d'un pipeline de médicaments candidats pour la fibrose kystique, les maladies rénales, le diabète, ainsi que pour d'autres maladies.

Avec 11,8 milliards de $ dédiés à la R&D depuis 2000, les scientifiques de Vertex Pharmaceuticals ont testé plus d'un million de molécules.

Le groupe Vertex Pharmaceuticals affiche une très bonne performance financière. Sa marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires entre 2018 et 2021 est de 39,67 % en moyenne et sa capitalisation boursière est de 58 629 millions de $ fin février 2022.

En 2021, Vertex Pharmaceuticals a généré un chiffre d'affaires de 7 574 millions de $ pour un profit de 2 342 millions de $, soit une marge bénéficiaire de 30,92 %.

Effectifs du groupe Vertex Pharmaceuticals : 3 900 personnes.

Chiffre d'affaires et bénéfices Vertex Pharmaceuticals entre 2018 et 2021 (en millions de $)

Capitalisation boursière Vertex Pharmaceuticals au 25 février 2022 : 58 629 millions de $

Chiffre d'affaires cumulé 4 ans : 20 991 millions de $

Bénéfices cumulés 4 ans : 8 328 millions de $

Marge bénéficiaire moyenne 4 ans : 39,67 %

Marge bénéficiaire 2021 : 30,92 %

4. Quidel Corporation : spécialiste du diagnostic médical

Ce groupe biopharmaceutique californien est spécialisé dans la production d'outils de diagnostics rapides médicaux et de tests virologiques et moléculaires.

Oncologie, maladies osseuses, cardiovasculaires, inflammatoires, pour ne citer que quelques exemples, Quidel Corporation dispose d'un portefeuille large et d'une clientèle internationale : pharmacies, hôpitaux, cabinets médicaux, laboratoires.

Le groupe Quidel Corporation affiche une très bonne performance financière. Sa marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires entre 2018 et 2021 est de 37,59 % en moyenne et sa capitalisation boursière est de 4 501 millions de $ fin février 2022.

En 2021, Quidel Corporation a généré un chiffre d'affaires de 1 699 millions de $ pour un profit de 704 millions de $, soit une marge bénéficiaire de 41,44 %.

Effectifs du groupe Quidel Corporation : 1 600 personnes.

Chiffre d'affaires et bénéfices Quidel Corporation entre 2018 et 2021 (en millions de $)

Capitalisation boursière Quidel Corporationau 25 février 2022 : 4 501 millions de $

Chiffre d'affaires cumulé 4 ans : 4 419 millions de $

Bénéfices cumulés 4 ans : 1 661 millions de $

Marge bénéficiaire moyenne 4 ans : 37,59 %

Marge bénéficiaire 2019 : 41,44 %

5. Novo Nordisk : leader mondial de la prise en charge du diabète

Leader mondial du traitement contre le diabète, ce groupe danois réalise la majorité de son chiffre d'affaires au sein de ce segment médical.

Dans une moindre mesure, Novo Nordisk développe des thérapies contre l'hémophilie.

Le groupe Novo Nordisk affiche une très bonne performance financière. Sa marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires entre 2018 et 2021 est de 33,39 % en moyenne et sa capitalisation boursière est de 1 482 000 millions de DKK (223 361 millions de $*) fin février 2022.

En 2021, Novo Nordisk a généré un chiffre d'affaires de 140 800 millions de DKK pour un profit de 47 757 millions de DKK, soit une marge bénéficiaire de 33,92 %.

Effectifs du groupe Novo Nordisk : 47 792 personnes.

Chiffre d'affaires et bénéfices Novo Nordisk entre 2018 et 2021 (en millions DKK)

Capitalisation boursière Novo Nordisk au 25 février 2022 : 1 482 000 millions de DKK (223 361 millions de $*)

Chiffre d'affaires cumulé 4 ans : 501 598 millions de DKK (75 599 millions de $*)

Bénéfices cumulés 4 ans : 167 474 millions de DKK (25 241 millions de $*)

Marge bénéficiaire moyenne 4 ans : 33,39 %

Marge bénéficiaire 2019 : 33,92 %

6. Biogen : lutte contre les maladies neuro-dégénératives

Fondé en 1978 et bénéficiaire d'une opération de fusion en 2003 entre Biogen Inc. et IDEC Pharmaceuticals Corp., le siège social de Biogen est établi à Cambridge aux États-Unis.

Spécialiste des neurosciences, le groupe Biogen développe des thérapies de lutte contre les maladies neuro-dégénératives graves telles qu'Alzheimer, la sclérose amyotrophique ou encore l'infarctus hémisphérique (AVC).

Le groupe Biogen affiche une très bonne performance financière. Sa marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires entre 2018 et 2021 est de 30,91 % en moyenne et sa capitalisation boursière est de 30 477 millions de $ fin février 2022.

En 2021, Biogen a généré un chiffre d'affaires de 10 982 millions de $ pour un profit de 1 728 millions de $, soit une marge bénéficiaire de 15,73 %.

Effectifs du groupe Biogen : 9 610 personnes.

Chiffre d'affaires et bénéfices Biogen Corporation entre 2018 et 2021 (en millions de $)

Capitalisation boursière Biogen au 25 février 2022 : 30 477 millions de $

Chiffre d'affaires cumulé 4 ans : 52 258 millions de $

Bénéfices cumulés 4 ans : 16 152 millions de $

Marge bénéficiaire moyenne 4 ans : 30,91 %

Marge bénéficiaire 2019 : 15,73 %

7. Corcept Therapeutics : maladies métaboliques

Créé en 1998, ce groupe californien développe et commercialise des produits pharmaceutiques ciblant les maladies métaboliques et endocriniennes, oncologiques et psychiatriques.

La modulation du Cortisol est au cœur de la recherche de Corcept Pharmaceutics. Concernant la R&D, le groupe possède un pipeline d'une douzaine de médicaments candidats dont, par exemple, le Relacorilant en demi-phase III (syndrome de Cushing endogène).

Le groupe Corcept Pharmaceutics affiche une très bonne performance financière. Sa marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires entre 2018 et 2021 est de 30,38 % en moyenne et sa capitalisation boursière est de 2 400 millions de $ fin février 2022.

En 2021, Corcept Therapeutics a généré un chiffre d'affaires de 366 millions de $ pour un profit de 113 millions de $, soit une marge bénéficiaire de 30,87 %.

Effectifs du groupe Corcept Therapeutics : 238 personnes.

Chiffre d'affaires et bénéfices Corcept Therapeutics Corporation entre 2018 et 2021 (en millions de $)

Capitalisation boursière Corcept Pharmaceutics au 25 février 2022 : 2 400 millions de $

Chiffre d'affaires cumulé 4 ans : 1 277 millions de $

Bénéfices cumulés 4 ans : 387 millions de $

Marge bénéficiaire moyenne 4 ans : 30,38 %

Marge bénéficiaire 2019 : 30,87 %

8. Intuitive Surgical : robots chirurgicaux

Implanté en Californie, Intuitive Surgical conçoit des robots chirurgicaux d'assistance aux équipes de chirurgie.

La gamme de robots Da Vinci est commercialisée dans 67 pays et ont assisté 8,5 millions d'interventions chirurgicales depuis 2020, soit une procédure toute les 25,4 secondes dans le monde.

Le groupe Intuitive Surgical affiche une très bonne performance financière. Sa marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires entre 2018 et 2021 est de 30,01 % en moyenne et sa capitalisation boursière est de 105 001 millions de $ fin février 2022.

En 2021, Intuitive Surgical a généré un chiffre d'affaires de 5 710 millions de $ pour un profit de 1 728 millions de $, soit une marge bénéficiaire de 30,26 %.

Effectifs du groupe Intuitive Surgical : 9 793 personnes.

Chiffre d'affaires et bénéfices Intuitive Surgical Corporation entre 2018 et 2021 (en millions de $)

Capitalisation boursière Intuitive Surgical au 25 février 2022 : 105 001 millions de $

Chiffre d'affaires cumulé 4 ans : 17 636 millions de $

Bénéfices cumulés 4 ans : 5 293 millions de $

Marge bénéficiaire moyenne 4 ans : 30,01 %

Marge bénéficiaire 2019 : 30,26 %

Un classement des sociétés biopharmaceutiques à dominante américaine



Au sein de notre classement des 8 groupes biopharmaceutiques aux plus fortes marges bénéficiaires, nous retrouvons 6 sociétés d'origine américaine et 2 européennes (danoises). Rappelons que nous nous sommes concentrés sur l'univers DM (Developed Markets) hors zone pacifique comprenant : Canada, USA, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Israël, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, et Royaume-Uni.

Genmab décroche la première place avec une marge bénéficiaire 2018-2021 établie à plus de 42 %. Nous apprécions également les profils de Regeneron et Quidel Corp. qui combinent de fortes marges bénéficiaires avec des profils de croissance forte.

Ces sociétés biopharmaceutiques sont de véritables « cash machines » avec leurs milliards de profits et leurs marges bénéficiaires situées entre et 30 % et 42 %.

Quelques derniers conseils avant d'investir en Bourse

La marge bénéficiaire est un indicateur parmi d'autres permettant de mesurer la performance financière d'une société, en termes simples : combien fait-elle de profit (en pourcentage) sur 100 € de chiffre d'affaires réalisé.

D'autres critères semblent primordiaux avant d'investir tels que les niveaux d'endettements, les ratios de valorisations et notamment le PER, et plus particulièrement le potentiel des pipelines (surtout pour les groupes biopharmaceutiques spécialisés dans la recherche et ayant des activités commerciales plus limitées de thérapies déjà sur le marché).

*Au taux de conversion du 25/02/2022 de 1 DKK = 0,150716 USD

Source des images : Freepik

