Top 5 des actions du Nasdaq aux meilleures performances 2023

(Crédits photo : Unsplash - Meric Dagli )

Regroupant les 100 valeurs technologiques les plus capitalisées des États-Unis, le Nasdaq 100 est l'un des indices boursiers les plus suivis au monde. Connu notamment pour ses performances hors-norme, le Nasdaq 100 enregistre jusqu'à aujourd'hui une performance de + 45 % en 2023. Cette année 2023 s'annonce donc largement meilleure que la moyenne des performances annuelles du Nasdaq qui s'établit à 9,94 % par an.

Cependant, plus de 10 % des actions qui composent l'indice Nasdaq enregistrent une perte allant de – 10 % à – 42 %. Naturellement, pour compenser les mauvais élèves de la classe, il y a des actions qui ont réalisé une performance en Bourse nettement supérieure à celle de l'indice Nasdaq et c'est le cas des 5 actions aux meilleures performances 2023 du Nasdaq que nous allons analyser.

Action Nvidia : + 226 % depuis le début de l'année 2023

À la première place de notre classement, nous retrouvons l'action Nvidia, spécialisée dans la production de processeurs graphiques et de puces pour PC.

Depuis 2016, la société Nvidia a nettement profité de l'engouement pour les crypto monnaies et notamment le mining nécessitant des processeurs graphiques performants. En 2023, c'est l'explosion du secteur de l'intelligence artificielle (IA) qui a fait s'envoler les cours de l'action Nvidia de plus de 200 %.

Puisque tout ce qui touche au progrès informatique et à la croissance des besoins en matériel informatique a un impact positif sur les cours de l'action Nvidia, les dernières anticipations des analystes estiment que l'action Nvidia qui cote actuellement à 467 USD, pourrait atteindre les 769 USD d'ici 2027. Il semblerait effectivement que l'IA ouvre à Nvidia un marché de plus de 300 milliards de dollars.

Notons que Nvidia est actuellement l'action la plus utilisée par les gérants d'ETF dans la composition des ETF sur l'intelligence artificielle.

Analyse technique de l'action Nvidia

Les cours de l'action Nvidia sont en hausse quasiment ininterrompue depuis le début de l'année 2023. Le phénomène le plus frappant, c'est le gap important de plus de 25 % qui a eu lieu le 25 mai 2023 juste après l'annonce des résultats de Nvidia (nettement plus positifs qu'attendu). S'il n'est pas rare de voir des gaps de quelques pourcents se produire sur des petites ou moyennes capitalisations, et plus rarement sur des grosses capitalisations, il reste néanmoins rarissime de voir un tel événement sur des actions ayant une capitalisation aussi importante (1 047 milliards USD de capitalisation pour Nvidia).

Alors que les chartistes anticipent généralement un mouvement allant chercher la fermeture d'un gap, ce n'est pas le scénario qui a pu être observé avec les cours de l'action Nvidia qui ont enregistré une hausse supplémentaire de 25 % après le gap.

Inutile néanmoins de rappeler que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, il faudra donc surveiller avec attention la zone des 439 USD, ancienne résistance devenu support pour l'action Nvidia.

Analyse graphique de l'action Nvidia

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Meta Platforms : + 155 % depuis le début de l'année 2023

Alors que Meta Platforms (ex – Facebook) subit un échec cuisant après le lancement de son Metaverse et perd des milliards dans ce projet auquel Mark Zuckerberg continue de croire sans relâche, ce sont encore une fois les perspectives d'intelligence artificielle qui boostent la performance de l'action Meta.

En effet, Meta s'est également engagé dans la course à l'IA et c'est notamment un Français (Yann LeCun), vice-président du groupe en charge de l'IA, qui annonçait en juin dernier le nouveau modèle d'intelligence artificielle de Facebook nommé « JEPA ».

Les résultats des revenus de la publicité en hausse depuis le début de l'année 2023 expliquent également la hausse de l'action Meta.

Analyse technique de l'action Meta Platforms

Le cours de l'action Meta a connu quasiment une hausse en ligne droite. À l'image de Nvidia, la hausse du cours de Bourse de Meta a été accompagné de plusieurs gaps haussiers, qui bien que moins impressionnants que celui de Nvidia, restent hors-norme pour une entreprise comme Meta qui pèse plus de 816 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Il faudra là aussi prêter une attention toute particulière à un niveau de résistance devenu support, celui des 289 USD. Une cassure de ce niveau pourrait entraîner une correction de l'action Meta.

Analyse graphique de l'action Meta Platforms

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Tesla : + 147 % depuis le début de l'année 2023

Bien que l'action Tesla ait récemment enregistré une perte de 14 %, elle reste encore sur le podium de notre classement des actions de l'indice Nasdaq aux meilleures performances 2023 avec une performance plus de 3 fois supérieure à celle de l'indice Nasdaq en 2023 pour le moment.

C'est notamment la baisse des prix des véhicules électriques Tesla, ayant boosté les ventes de la marque californienne, qui a permis cette belle performance de l'action Tesla. En effet, Tesla a déjà produit 920 000 véhicules depuis le début de l'année, soit plus de la moitié de l'objectif pour 2023 fixé à 1,8 million de véhicules.

Attention quand même car les accusations de fraudes sur les données d'autonomie, les plaintes de propriétaires mécontents et l'explosion des ventes d'occasions pourraient malmener les résultats des ventes de véhicules neufs.

Analyse technique de l'action Tesla

L'évolution des cours de l'action Tesla est bien moins clair et précis que ce que nous avons pu observer avec les deux premières actions de notre classement des meilleures actions Nasdaq de 2023. Effectivement, depuis le début de l'année 2023 et jusqu'au mois de mai, l'action Tesla était sans tendance claire et s'inscrivait dans un range légèrement baissier. Ce n'est qu'après le mois de mai 2023 qu'une tendance haussière a pu se mettre en place.

Il faudra néanmoins faire preuve de vigilance car le prix de l'action Tesla navigue actuellement dans le bas de son canal haussier, une cassure du canal pourrait amener les cours de Bourse de Tesla à retracer vers les 214 USD, une zone de support importante.

Analyse graphique de l'action Tesla

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Palo Alto Network : + 80 % depuis le début de l'année 2023

La firme spécialisée dans la cybersécurité et les matériaux de télécommunication arrive juste une marche en dessous du podium dans notre classement des actions de l'indice Nasdaq les plus performantes de l'année 2023.

C'est notamment avec son entrée dans l'indice S&P 500 que l'action Palo Alto Network prend son envol, un évènement qui attire mécaniquement d'important capitaux sur l'action d'une entreprise.

Alors que l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans les anticipations de croissance à venir, la cybersécurité devient également une problématique plus cruciale que jamais, ce qui positionne l'entreprise Palo Alto Network sur le devant de la scène.

Analyse technique de l'action Palo Alto Network

D'un point de vue technique, il faudra spécialement surveiller les niveaux de support et de résistance de l'action Palo Alto Network. La tendance haussière est nettement plus claire que ce que nous avons pu observer avec Tesla, mais il reste encore de nombreux obstacles à franchir avant de pouvoir affirmer que l'action Palo Alto Network poursuivra sa hausse jusqu'à la fin de l'année 2023.

Il faudra notamment que les cours de Bourse de Palo Alto Network viennent franchir la résistance à 250 USD, sans pour autant casser le support des 230 USD, au risque de voir le prix rejoindre le niveau de support à 203 USD et effacer la moitié de la performance de l'action Palo Alto Network en 2023.

Analyse graphique de l'action Palo Alto Network

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Align Technology : + 78 % depuis le début de l'année 2023

Si les trois premières actions de notre classement sont toutes connues du grand public comme étant des leaders de la tech, Align Technology n'est peut-être pas l'entreprise qui vous viendra en tête si vous deviez penser aux 100 plus grosses entreprises technologiques des USA.

Cette entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'appareil d'orthodontie est pourtant l'une des plus performante de l'indice Nasdaq en 2023.

La performance de + 78 % de l'action Align Technology s'explique notamment par des revenus et des marges d'exploitation meilleurs que prévu dans toutes les régions. Les ventes du produit phare de l'entreprise Align Technology (l'aligneur de dents Invisalign) ont augmenté de 10 % et les revenus du groupe sont en augmentation de 6,3 % au deuxième trimestre 2023, soit un revenu total de 1 milliard de dollars, un résultat permettant à l'action Align Technology d'afficher une jolie performance boursière en 2023.

Analyse technique de l'action Align Technology

Il faudra cependant rester vigilant sur cette valeur car l'analyse technique de l'action Align Technology laissera plus d'un investisseur perplexe quant aux perspectives pour la seconde partie de l'année 2023.

En effet, les cours de l'action Align Technology n'ont pas dessiné une tendance clairement haussière, ce sont plutôt des vagues ne parvenant pas à franchir l'importante zone de résistance à 365 USD que nous pouvons observer.

Ce n'est qu'après la récente annonce des résultats de Align Technology du 2ème trimestre 2023 et un gap de plus de 18 % que l'action Align Technology arrive dans notre classement des meilleures actions du Nasdaq 2023. Tout risque de se jouer lors du retour des prix de Align Technology sur la zone de résistance devenue support, un rebond sera le présage de la poursuite d'une tendance haussière alors qu'une cassure ramènera certainement les cours de Bourse de Align Technology au niveau du début d'année 2023.

Analyse graphique de l'action Align Technology

Café de la Bourse

Source : TradingView

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.