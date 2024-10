Toosla vise un doublement de sa marge en trois ans

AOF - EN SAVOIR PLUS

Toosla estime que la "montée en puissance de son modèle de plateforme" doit lui permettre de faire progresser le chiffre d'affaires de l'ordre de 60% au cours des 3 prochaines années, pour dépasser les 17 millions d'euros , et d'augmenter de 10 points la marge bénéficiaire, soit un taux d'Ebitda ajusté de plus de 25%, à l'horizon 2027.

(AOF) - Toosla annonce un chiffre d'affaires semestriel 2024 de 5,5 millions d'euros , en croissance de 14%. Le spécialiste de la location courte durée de voitures affiche une marge d'Ebitda ajusté de 12,2%, contre 0,3% au 1er semestre 2023, et une division par deux de la perte nette à 1,9 million d'euros. Il confirme l'objectif 2024 d'un Ebitda ajusté supérieur à 1,6 millions d'euros contre 0,5 million en 2023. Ses nouveaux objectifs à moyen terme sont une "forte" croissance du chiffre d'affaires et un doublement de la marge d'Ebitda ajusté en 3 ans.

