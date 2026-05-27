TOOSLA : TOOSLA sécurise sa flotte 2026 et confirme ses objectifs de développement

Paris, le 27 mai 2026 – Toosla (Euronext Growth Paris : ALTOO) annonce avoir finalisé la sécurisation complète de sa flotte destinée à la saison estivale 2026, conformément à ses objectifs de développement annoncés en février dernier.

Dans le cadre de la transformation de son modèle économique, Toosla avait annoncé au marché son intention de réduire fortement la propriété de véhicules en propre au profit d'un modèle centré sur des solutions locatives, dit « asset light », permettant une structure plus flexible et moins consommatrice en capital. Cette évolution stratégique s'accompagnait naturellement d'un enjeu important : démontrer la capacité du Groupe à reconstituer les volumes nécessaires à son activité tout en respectant ce cadre financier strict.

Toosla annonce aujourd'hui avoir finalisé l'ensemble des opérations nécessaires à la constitution de sa flotte pour la saison estivale 2026, avec la sécurisation des financements, la validation des volumes et la commande des véhicules concernés. Le Groupe dispose désormais d'une visibilité complète sur plus de 500 véhicules exploités en propre à Paris et en Île-de-France, dont les derniers véhicules seront opérationnels d'ici début juin 2026, conformément au calendrier optimal de préparation de la saison estivale.

Par ailleurs, les accords conclus permettent également de sécuriser dès à présent une partie non négligeable des besoins de flotte pour l'exercice 2027, renforçant la visibilité du Groupe sur sa trajectoire de développement.

Une étape structurante dans l'exécution des objectifs de développement

Cette sécurisation marque une étape importante dans la transformation engagée par Toosla et confirme la capacité du Groupe à exécuter concrètement sa stratégie. Le recours à des solutions locatives plutôt qu'à la détention d'actifs doit permettre à Toosla :

• D'améliorer sa flexibilité opérationnelle ;

• De limiter les besoins en capitaux immobilisés ;

• D'ajuster plus rapidement ses capacités selon les périodes d'activité ;

• D'accompagner son développement dans un cadre plus agile et moins intensif en capital.

La sécurisation complète du parc avant la fin mai permet désormais au Groupe de concentrer pleinement ses efforts sur l'exécution opérationnelle de la saison estivale, l'optimisation de l'expérience utilisateur et la poursuite de son développement territorial.

Une offre régulièrement enrichie et diversifiée

Toosla entend ainsi poursuivre l'élargissement progressif de son réseau, notamment à travers l'ouverture de nouvelles villes et le renforcement de sa présence sur des zones à fort potentiel, aussi bien en propre qu'en franchise. A ce titre, la société vient de déployer son service sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly en direct et à Nice Gare, Cannes Gare et Antibes Gare via son réseau de partenaires.

Panayotis STAÏCOS - Directeur Général de Toosla, déclare :

« Nous avions annoncé une évolution profonde de notre modèle afin de réduire l'intensité capitalistique de notre activité. Aujourd'hui, nous démontrons notre capacité à exécuter concrètement cette stratégie en sécurisant intégralement notre capacité opérationnelle pour 2026 tout en enrichissant notre offre véhicules. Avec une flotte désormais sécurisée, nous pouvons pleinement nous concentrer sur l'exécution de notre feuille de route, le développement de nouvelles villes et la poursuite de notre dynamique de croissance. »

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les "irritants" du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes Leib

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 37