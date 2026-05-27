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SK Hynix dépasse la barre des $1.000 milliards de capitalisation
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 07:19

Illustration montrant le logo de SK hynix et une carte mère d'ordinateur

Illustration montrant le logo de SK hynix et une carte mère d'ordinateur

SK ​Hynix,important fournisseur d'Apple et numéro deux ​mondial des ​mémoires derrière ⁠Samsung Electronics, a ‌dépassé mercredi la barre des ​1.000 ‌milliards de ⁠dollars (859,14 milliards d'euros) de capitalisation ⁠boursière.

Le titre ‌du groupe ⁠sud-coréen a ‌bondi ⁠de 11,1%, atteignant un ⁠record ‌historique en début ​de ‌séance et portant la valeur ​boursière totale ⁠de l'entreprise à 1.080 milliards de dollars.

(Jihoon Lee; version française Camille ​Raynaud)

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