TOOSLA : Toosla renforce son Comité de direction pour accompagner sa croissance

14 novembre 2022 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce l'enrichissement de son Comité de direction au travers de la nomination de David Dubreil, en tant que Directeur de l'exploitation, et Nicolas Petit de Mirbeck, en tant que Directeur des opérations, afin d'accompagner sa croissance.

Eric Poncin, Président-directeur général de Toosla, déclare :

« Je suis ravi d'accueillir David et Nicolas au sein de l'état-major de Toosla. Aux côtés de Nathalie Aubin, qui a rejoint il y'a quelques semaines la Direction générale, leurs nominations s'inscrivent dans une volonté claire : structurer et renforcer l'expertise de nos équipes afin d'accompagner le développement vertueux – actuel et à venir – de Toosla. »

Nathalie Aubin, Directrice générale déléguée de Toosla en charge de la flotte et des opérations , déclare :

« L'accroissement de la flotte de Toosla fait émerger de nouveaux enjeux. Le succès de notre plan de développement dépend donc de notre capacité à gérer notre parc de véhicules de la façon la plus efficace et agile possible en maximisant son taux de disponibilité et en assurant un service client irréprochable. Face à ces défis, je suis très heureuse d'être dorénavant épaulée par David et Nicolas qui ont en la matière une expérience et des expertises complémentaires. »

David Dubreil a passé 16 ans chez Norauto puis 17 ans au sein de la société de location de voitures Europcar. Il y a notamment été Responsable Buy-Back en charge de la gestion du reconditionnement des véhicules avant la restitution aux constructeurs (plus de 40 000 véhicules par an). Depuis 2011, il y était Responsable de la maintenance France. Son rôle consistait à organiser les interventions sur la flotte (parc moyen de 35.000 véhicules) pour la maintenir dans un état conforme à la location tout en assurant un taux de disponibilité élevé des véhicules et en pilotant au plus juste le coût de l'entretien du parc. Il rejoint Toosla en novembre 2022 en qualité de Directeur de l'exploitation.

Nicolas Petit de Mirbeck dispose d'une maitrise de gestion et compte plus de 20 années d'expérience dans le secteur de la location de courte durée. Il a notamment passé plus de 10 ans au sein d'Avis Budget Group où il était en charge des opérations ainsi que directeur des réseaux franchisés. À ce titre, il a piloté près plus de 300 agences afin d'optimiser leur performance, leurs opérations et la qualité du service client. Il rejoint Toosla en novembre 2022 en qualité de Directeur des opérations.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine, à Vincennes et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).

