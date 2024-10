TOOSLA : Toosla poursuit l'enrichissement de sa plateforme nationale avec la signature d'un nouveau partenaire à Lille

23 octobre 2024 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce une nouvelle étape dans le déploiement national de sa plateforme digitale avec la signature d'un nouveau partenariat permettant de lancer le service à Lille.

Troisième gare nationale et zone frontalière de référence

Fort du succès de l'ouverture, durant l'été 2024, de 3 nouvelles villes (Lyon, Bordeaux et Nice) selon un modèle d'affiliation mutuellement bénéfique, Toosla a décidé de poursuivre son maillage national en privilégiant la capitale régionale des Haut-de-France. Avec un trafic annuel de plus de 40 millions d'individus, les gares de Lille Europe et Lille Flandres se classent en troisième position au niveau national, après Paris et Lyon. Le centre commercial et d'affaires Euralille, accolé aux deux gares, totalise également plus de 16 millions de visiteurs annuels.

Lille offre également une ouverture naturelle vers les locations transfrontalières à destination ou en provenance de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas, notamment via le réseau unifié Eurostar.

Ouverture des réservations dès aujourd'hui

Dès aujourd'hui, les clients de la plateforme Toosla peuvent réserver un véhicule au départ de la gare de Lille Europe, de la gare de Lille Flandres et du centre Euralille pour des locations à partir du 25 octobre 2024 et bénéficier de toute l'expérience utilisateur comme c'est déjà le cas à Paris, Bordeaux, Lyon et Nice : choix du véhicule, disponibilité, options et prix directement depuis l'application accessible sur smartphone, tablette ou ordinateur (PC ou Mac).

L'exploitant du service Toosla à Lille dispose d'une solide connaissance du marché local et d'une flotte de plus de 600 véhicules.

A noter que les équipes de Toosla ont réalisé le tour de force d'enrôler les véhicules ( backoffice ) et d'ouvrir le service ( front office ) en moins d'une semaine tout en réussissant à générer du chiffre d'affaires pour leur affilié dès ce samedi 26 octobre 2024.

Confirmation du succès du modèle d'affiliation pour valoriser la plateforme

Ce nouveau déploiement confirme le succès du modèle de valorisation de la plateforme digitale développée par Toosla. Les premiers mois d'exploitation des partenaires connectés sur la plateforme Toosla démontrent la mise en œuvre d'un modèle mutuellement bénéfique.

Les partenaires ont généré des revenus par véhicule (RevCar) sensiblement supérieurs à la moyenne du secteur, améliorant leur rentabilité normative, tout en digitalisant leur activité et en modernisant leur image. Dans le même temps, Toosla enregistre une commission sur les locations (de l'ordre de 20% environ) et assure le marketing pour générer du flux (10% du chiffre d'affaires en rythme de croisière), à l'instar du modèle très lucratif des places de marché. Fort de ce solide retour d'expérience, Toosla a accepté d'accorder à l'un de ses partenaires actuels, déjà présent sur une autre ville, l'exploitation du service à Lille.

Cette stratégie est le moteur des ambitions de croissance rentable dévoilées par Toosla. La montée en puissance de ce modèle de plateforme doit permettre de faire progresser le chiffre d'affaires de l'ordre de 60% au cours des 3 prochaines années, pour dépasser les 17 M€, et augmenter de 10 points la marge bénéficiaire, soit un taux d'Ebitda ajusté de plus de 25%, à l'horizon 2027.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2024, 25 février 2025 (après Bourse)

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les "irritants" du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla propose ses services à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon et Nice. En 2023, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

