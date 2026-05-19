Toosla ouvre son service de location aux aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly

Toosla franchit une nouvelle étape avec l'ouverture de son service digital Toosla Connect aux aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.

Avec son implantation à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, Toosla ouvre l'accès à l'un des plus importants hubs aéroportuaires européens, ayant représenté 107 millions de passagers en 2025.

Toosla a obtenu les autorisations d'activité nécessaires au déploiement de son service de location 100% digitalisé au sein des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly exploités par le Groupe ADP.

Grâce à un service entièrement digitalisé, sans comptoir, sans agence et sans attente, Toosla propose désormais des locations au plus près des terminaux aéroportuaires et pensée pour répondre aux nouveaux usages de mobilité des voyageurs.

Toosla propose ses services dans des parkings situés au plus proche des zones d'arrivée des passagers.

Dès sa sortie de l'avion, le client rejoint directement le parking le plus proche, accède à son véhicule via l'application Toosla et peut prendre la route en quelques minutes.