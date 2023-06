TOOSLA : Nomination de Tony Taillandier au poste de Directeur financier

22 juin 2023 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce la nomination de Tony Taillandier au poste de Directeur financier en remplacement de Christophe Monthier.

Tony Taillandier dispose de plus de 15 ans d'expérience en finance d'entreprise. Après 6 ans en banque d'affaires comme Analyste Sell-side Midcaps chez Natixis et chargé d'opérations financières à la Banque Palatine, il décide de rejoindre le monde de l'entreprise en 2010. Depuis, Tony encadre des missions en Finance et a pris en charge la direction Financière de plus de 40 PME et start-up dans des secteurs d'activité comme l'e-commerce, les services BtoB ou l'industrie. Il met en œuvre tous les leviers et outils de gestion financière leur permettant de réaliser leur plan de développement et de rentabilité. Tony a ainsi contribué aux succès de Balyo, Airinspace ou encore Cocooncenter (racheté par le groupe Pharmacies Lafayette).

Tony Taillandier rejoint ainsi Toosla en qualité de Directeur financier. Il assistera Eric Poncin, Président-directeur général de Toosla, et Nathalie Aubin, Directrice générale déléguée, dans la mise en œuvre de la feuille de route de la Société et notamment du tableau de bord nécessaire à l'amélioration progressive de sa rentabilité.

Éric Poncin, Président-directeur général de Toosla, déclare :

« Je suis très heureux d'accueillir Tony Taillandier comme Directeur financier. Cette nomination s'inscrit dans notre volonté depuis un an de structurer notre équipe de direction autour de nos enjeux opérationnels et stratégiques. Tony a une excellente connaissance du monde entrepreneurial, des start-ups et de leurs problématiques. Je suis certain qu'il saura mettre en place chez Toosla les outils adéquats pour accompagner notre feuille de route et particulièrement l'amélioration progressive de notre rentabilité.

Je remercie chaleureusement Christophe Montier d'avoir accepté de prendre la direction financière de façon transitoire et de participer à l'aventure Toosla depuis son tout début comme expert-comptable. »

Tony Taillandier, Directeur financier de Toosla, ajoute :

« Je suis ravi de pouvoir mettre à profit mon expertise financière acquise au cours des 15 dernières années au sein de Toosla. Mon parcours professionnel m'a exposé à des entreprises variées, confrontées à des enjeux divers, allant de la gestion de la croissance au retour à la rentabilité. Cette expérience me permettra de m'adapter rapidement aux besoins spécifiques de Toosla et à contribuer à la réussite de l'entreprise en renforçant sa gestion financière. »

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et Vincennes– depuis mai 2021 – à Madrid. En 2022, le Groupe a enregistré une croissance de près de 90% et un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).

