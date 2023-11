Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toosla: la réorganisation de l'équipe dirigeante finalisée information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 12:35









(CercleFinance.com) - Toosla a annoncé jeudi soir avoir finalisé la réorganisation de son équipe dirigeante avec la nomination d'un nouveau directeur financier, qui va permettre la constitution d'un nouveau comité de direction.



Titulaire d'un MBA de l'Essec, Boris Tchen - nommé au poste de directeur administratif et financier - affiche près de 20 ans d'expérience dans la gestion financière et la stratégie d'entreprise, dont 12 passés au sein du groupe Casino.



Avec son arrivée, le spécialiste de la location de voiture de courte durée va se doter, sous l'impulsion de son nouveau directeur général Panayotis Staïcos d'un nouveau comité de direction désormais composé de six membres.



C'est cette équipe qui sera chargée d'assurer la bonne exécution de la nouvelle feuille de route stratégique, à partir du 1er janvier 2024, un plan qui s'est récemment traduit par la fermeture de l'implantation à Madrid avec, à la clé, une économie de plus de 200.000 euros en année pleine.





Valeurs associées TOOSLA Euronext Paris 0.00%