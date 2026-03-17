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Toosla devient une plateforme mondiale de réservation automobile
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 12:00

Toosla annonce le lancement de la version 3 de son application mobile et franchit une nouvelle étape stratégique en devenant une plateforme mondiale de réservation automobile.

Toosla permet désormais à ses utilisateurs de réserver un véhicule dans plus de 15 000 destinations en France, en Europe et dans le monde, tout en poursuivant le déploiement de sa stratégie " asset light "

Disponible sur iOS, Android, Mac et PC, la nouvelle App permet désormais aux membres de la communauté Toosla de réserver un véhicule pour tous leurs déplacements, qu'il s'agisse d'un déplacement professionnel à Londres, d'un week-end à Rome, ou de vacances en famille à Miami.

Toosla agit comme plateforme d'intermédiation et perçoit une commission sur chaque réservation réalisée via l'application.

Cette approche permet d'élargir instantanément l'offre disponible pour les utilisateurs tout en permettant à Toosla de poursuivre son maillage stratégique du territoire national.

Toosla combine ainsi offre à l'expérience 100% digitale opérée en propre ou via les affiliés et réseau mondial de partenaires.

" En élargissant considérablement l'offre accessible à nos utilisateurs, nous augmentons à la fois notre capacité de conversion des nouveaux membres et la fréquence d'utilisation de l'application. Ce modèle de plateforme, combiné à notre stratégie asset light, renforce notre potentiel de croissance tout en préservant notre structure de coûts. " a déclaré Panayotis Staïcos, Directeur Général de Toosla.

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