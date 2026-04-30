TOOSLA : Après avoir initié une profonde transformation en 2025, Toosla prépare son nouveau cycle de croissance rentable

EBITDA ajusté positif malgré le recul de l'activité lié au repositionnement stratégique ;

malgré le recul de l'activité lié au repositionnement stratégique ; Renforcement spectatulaire du bilan poste-clôture , avec une dette divisée par 10, une trésorerie doublé et des fonds propres reconstitués ;

, avec une dette divisée par 10, une trésorerie doublé et des fonds propres reconstitués ; Multiplication des initiatives stratégiques au printemps 2025 pour repartir en conquête commerciale.

30 avril 2026 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, publie ses résultats annuels 2025 revus par le Conseil d'administration le 28 avril 2026. Le rapport financier annuel 2025 sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 avril 2026 [1] .

Jean-François Boucher, Président de Toosla , déclare :

« Les résultats 2025 ne reflètent en rien le travail considérable réalisé depuis l'été dernier pour aboutir à l'accord structurant annoncé en février 2026. Ils nous rappellent néanmoins le poids de l'héritage des décisions passées et la nécessité des efforts consentis par toutes les parties prenantes. Je suis aussi conscient que l'attention et l'énergie des équipes ont été accaparés durant de longs mois sur nos opérations stratégiques.

Désormais, nous devons concentrer toute notre énergie dans la mise en œuvre de la feuille de route qui doit nous permettre de retrouver le chemin de la croissance rentable. »

Panayotis Staïcos, Directeur Général de Toosla , ajoute :

« L'ensemble des équipes a été énormément mobilisé sur le second semestre 2025 et le premier trimestre 2026 pour parvenir à notre accord que j'ose qualifier d'historique dans la mesure où il permet à Toosla de tourner une page et d'écrire un nouveau chapitre.

Nous multiplions actuellement les initiatives et pourrons annoncer dans les tous prochains jours une série d'accords emblématiques et structurants pour la suite de notre parcours. Je suis impatient de partager ces bonnes nouvelles. »

Exercice placé sous le signe de la profonde transformation

Comme annoncé dès le second semestre 2025, Toosla a décidé de remettre à plat son modèle de financement afin d'aligner durablement ses perspectives de profits et sa structure financière. L'objectif est de passer dans un modèle économique dit « asset light », dans lequel la Société n'est plus propriétaire de sa flotte de véhicules (et donc n'a plus à supporter la dette associée) mais uniquement locataire avec des charges d'exploitation directement déduites des revenus générés par l'activité.

Pour parvenir à cet objectif, Toosla a engagé des discussions avec ses partenaires financiers qui ont abouti, en février 2026, à la signature d'un protocole d'accord en vue d'un plan de désendettement massif au travers de :

La cession programmée de l'ensemble du parc de véhicules pour basculer sur des contrats de location ; L'abandon par les créanciers de la Société d'un montant total de 10,7 M€ de dettes financières ; L'étalement de la dette résiduelle de 2,3 M€ sur environ 6 ans.

Afin de disposer de ressources financières additionnelles directement affectées au plan de relance, Toosla a levé, parallèlement, 1,4 M€ par le biais d'une émission d'obligations convertibles (OCEANE [2] ) sur un financement potentiel maximum de 3,5 M€.

Les comptes 2025 doivent donc être appréhendés comme ceux d'un exercice de transition permettant à la Société de reconstituer ses marges de manœuvre financière, de reprendre une trajectoire de croissance dès 2026 et de viser un Free Cash-Flow [3] positif en 2027.

Données (non auditées)

En milliers d'euros 2024 2025 Chiffre d'affaires [4] 10 649 9 018 EBITDA ajusté [5] 1 601 383 % du chiffre d'affaires 15,0% 4,2% Résultat d'exploitation (2 796) (5 254) Résultat financier (1 132) (1 319) Résultat exceptionnel (38) - Impôt 105 - Résultat net (3 860) (6 573)

Préservation d'un EBITDA positif

Après plusieurs années d'expansion rapide, qui ont inscrit Toosla parmi « Les Champions de la croissance » selon le classement établi par Les Echos et Statista, le chiffre d'affaires annuel 2025 ressort à 9,0 M€ , contre 10,6 M€ en 2024 . Cette variation s'explique avant tout par la décision stratégique de réduire drastiquement les activités annexes, à faible marge. Les revenus issus du cœur d'activité de location sont en repli limité de 7%.

Afin de s'adapter à ce repli d'activité, Toosla a réduit de 17% ses charges de personnel mais a, dans le même temps, supporté des charges externes significatives (0,1 M€) liées à la restructuration financière finalisée en février 2026. Ceci a impacté l'Ebitda ajusté qui reste néanmoins positif à 0,4 M€.

Après prise en compte du coût de la flotte qui pesait encore pour 5,6 M€ en 2025 (amortissement + crédit-bail), le résultat d'exploitation ressort à -5,3 M€ et le résultat net, qui intègre les frais financiers pré-restructuration, s'élève à -6,6 M€.

Après restructuration, l'écart normatif entre l'Ebitda ajusté et le résultat net sera marginal, les amortissements et frais financiers ayant vocations à être réduits à leur strict minimum.

Amélioration spectaculaire des fondamentaux financiers post-clôture

La lecture du bilan au 31 décembre 2025 permet de comprendre dans quel contexte se trouvait la Société avant la mise en œuvre de son plan de relance dont les résultats sont spectaculaires. A l'issue du plan, les grands agrégats bilantiels sont les suivants :

Endettement financier brut réduit de 20,1 M€ à 2,3 M€ ; Trésorerie brute renforcée de 1,5 M€ à 2,9 M€ après émission des 2 premières tranches d'OCEANE et 4,9 M€ grâce à l'émission de l'intégralité des OCEANE ; Capitaux propres reconstitués de -11,0 M€ à un maximum de 3,2 M€ 2 .

A la date du présent communiqué de presse, plus de 50% des obligations émises ont été converties en actions nouvelles.

Sur la base de son plan de trésorerie, la Société estime disposer désormais des ressources financières disponibles ou mobilisables permettant de couvrir les besoins de financement de son exploitation à 12 mois.

Objectifs de croissance et de rentabilité

Cette transformation économique et financière désormais opérée doit permettre à Toosla de reprendre le chemin de la croissance et de la valorisation de sa plateforme technologique propriétaire, notamment par le levier de la franchise.

Parmi les initiatives d'ores et déjà engagées depuis le début de l'année, les plus significatives sont :

Le lancement de la version 3 de l'application mobile qui a transformé Toosla en plateforme mondiale de réservation automobile avec plus de 15 000 destinations en France, en Europe et dans le monde ; La densification du maillage en Ile-de-France avec un accord majeur qui devrait être prochainement dévoilé permettant aux clients d'accéder à l'offre complète de services Toosla dans les plus grands hubs de transports parisiens ; La préparation de nouveaux accords de franchise qui seront prochainement dévoilés et permettront d'accompagner les clients Toosla vers les destinations phares du printemps et de l'été.

Toosla vise ainsi une flotte moyenne d'environ 550 véhicules en 2026 et une optimisation des indicateurs de pilotage afin de renouer avec la croissance à compter du 2 nd semestre 2026. La finalisation de la transformation du modèle d'ici à la fin de l'année 2026 doit permettre, à compter de 2027, de disposer d'une structure financière parfaitement optimisée qui, associée à une poursuite de la croissance, doit permettre de générer un Free Cash-Flow positif.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les "irritants" du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla propose ses services à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nice et Toulouse. En 2025, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 8 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes Leib

toosla@actus.fr – 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr – 01 53 67 36 37

Indicateurs alternatifs de performance

Données en cours d'audit

En milliers d'euros 2024 2025 Ebitda ajusté 1 601 383 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (3 265) (4 129) Reprises sur provisions 8 5 Redevances de crédit-bail (1 101) (1 513) Vente de marchandises et autres retraitements 634 - Achats de marchandises (669) - Autres écritures d'ajustement (4) - Résultat d'exploitation (2 796) (5 254)

[1] Les comptes font l'objet d'une certification sans réserve par les commissaires aux comptes, avec une observation attirant l'attention la note « Éléments significatifs et continuité d'exploitation » de l'annexe des comptes consolidés qui expose les impacts du protocole d'accord relatif à la dette financière signé après la clôture des comptes

[2] En cas d'émission et de conversion en actions de l'intégralité des OCEANE

[3] Free Cash-Flow positif = flux générés par l'activité – flux générés par les investissements

[4] Hors produits de cession de crédit-bail

[5] Résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et l'impact de cession de crédit-bail