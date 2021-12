TOOBONE, LE SERVICE ACCOMPAGNANT LE DÉVELOPPEMENT DES VENTES EN LIGNE DES PROFESSIONNELS DE LA MODE, ANNONCE SON 10e PARTENARIAT DE RÉFÉRENCE



Grenoble, France, le 1er décembre 2021 – 17h45 CET - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce la souscription de dix marques de référence à son offre TOOBone.



Lancé en 2021, TOOBone a pour vocation d’aider les entreprises à accélérer le développement de leur activité en ligne. Cette offre englobe plusieurs solutions capitalisant sur l’expertise acquise par Spartoo au fil de ses 15 années d’expérience dans la vente de chaussures et d’articles de mode, que ce soit dans la logistique, le transport et la digitalisation des points de vente physiques. Représentant environ 9% du volume d’affaires de la Société en 2020, cette gamme de services pour compte de tiers fonctionne en synergie avec l’offre aux consommateurs (B2C) et assure l’amélioration en continu de la qualité des services tout en permettant à Spartoo de réduire ses coûts unitaires, notamment de transport.