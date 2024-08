Tony Tipton nommé au poste de directeur des opérations États-Unis de Crossject en vue de la commercialisation de ZEPIZURE®, traitement d'urgence dans la prise en charge des crises d’épilepsie

Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe des médicaments dédiés aux situations d'urgence, administrables grâce à son auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®, annonce la nomination de Tony Tipton, cadre chevronné dans le domaine de la santé, au poste de directeur des opérations pour les États-Unis.

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs clés de l'industrie pharmaceutique commerciale, il apporte son expertise en matière de gouvernance et de développement d'entreprise, d'accès au marché, de direction de service commercial, de marketing et d’opérations commerciales. Il rejoint Crossject après avoir occupé le poste de directeur des opérations et des affaires commerciales chez Xequel Bio, où il était en charge de la stratégie de commercialisation et des activités pré-commerciales pour les actifs financés par la BARDA et les Instituts américains de la santé (NIH) ainsi que les actifs commerciaux acquis. La nomination de M. Tipton renforcera les activités pré-commerciales de Crossject aux États-Unis pendant la préparation de demande d'autorisation de mise sur le marché de ZEPIZURE®.