Tonner Drones signe son premier contrat pour son activité de conseil

Schiltigheim, le 28 octobre 2024 08h00, Tonner Drones ('la Société') a le plaisir d'annoncer la signature d'un premier contrat pour son activité de conseil.





Tonner Drones a signé son premier contrat après qu'une société cotée en bourse française lui ait demandé conseil pour trouver des moyens de financement équitables et moins dilutifs.





Les actionnaires ont voté en faveur de la nouvelle stratégie lors de la dernière Assemblée Générale. La nouvelle direction dispose d'une connaissance approfondie et d'une grande expérience du secteur financier. Tonner Drones bénéficie déjà de son vaste réseau. Ce premier contrat pourrait permettre à Tonner Drones de contribuer pour la première fois au chiffre d'affaires de cette nouvelle activité. La société elle-même envisagera également de participer à des opportunités d'investissement intéressantes dans des sociétés cotées prometteuses en France.





« Je suis très heureux que nous puissions annoncer une première collaboration aussi rapidement après avoir annoncé la nouvelle stratégie aux marchés. Cela montre que notre approche et nos connaissances sont nécessaires sur les marchés financiers français actuels », a déclaré Diede van den Ouden, CEO. « Ce contrat peut contribuer à nos revenus futurs et nous ouvre la possibilité de réaliser nous-mêmes un investissement intéressant. »





Fin du communiqué de presse