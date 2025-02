Tonner Drones répond aux questions des actionnaires

Schiltigheim, le 21 février 2025, 08h00, Tonner Drones (la « Société ») publie aujourd'hui les réponses aux questions reçues de la part des actionnaires au cours de la période écoulée.



Tonner Drones répond aux souhaits des actionnaires en matière de bonne information. C'est important, notamment parce que de nombreux changements ont eu lieu au cours des deux dernières années.



1. Tonner Drones est-elle toujours une entreprise de drones?

2. Vous avez considérablement réduit les coûts. Comment pouvez-vous continuer à générer des revenus et à développer l'entreprise?

3. Tonner Drones a communiqué sur une nouvelle stratégie d’investissements et de conseil. Qu’entendez-vous par là?

4. Quel est le principal changement dans la Société depuis le changement de direction?

5. Le CEO et président du conseil d'administration a acheté 8 % des actions en circulation sur le marché. Quelles sont ses intentions?

6. TD a communiqué sur les partenariats et les candidats au RTO, Y a-t-il un intérêt?

7. Au vu de l'historique de Delta Drone, quelle est la situation actuelle de l'entreprise?

8. Quelle est votre vision concernant les instruments à prix variable et la dilution?

9. Quel est, selon vous, le principal risque pour les actionnaires?

10. Le marché est toujours sceptique, quel est votre sentiment à ce sujet?