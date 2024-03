Tonner Drones prête à se relancer

Cannes, 19 mars 2024 18:00



La période de souscription pour l'émission de droits de Tonner Drones (FR001400H2X4 - ALTD) étant ouverte, la société souhaite fournir les informations suivantes concernant ses opérations financières et sa stratégie globale en vue de sa relance.



A ce jour, l'émission de droits de Tonner Drones est ouverte et ce jusqu’au 27 mars inclus (la "fenêtre de souscription") et la société se félicite du soutien de tous les actionnaires dans cette opération financière. Des informations complémentaires sont d’ailleurs disponibles dans les deux communiqués de presse du 12 mars accessibles sur le site web de la société dans la rubrique Finance.



Cette émission de droits est l'aboutissement de plusieurs mois de restructuration financière qui ont abouti aux mesures suivantes destinées à consolider et à stabiliser la situation financière de la société :

- L'abandon le ligne de crédit à prix variable (Yorkville).

- La négociation et le paiement de toutes les dettes héritées du passé.

- La mobilisation du fonds de roulement pour les 12 prochains mois.