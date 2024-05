Tonner Drones participera au Midcap Event in Paris



Cannes, le 23 mai 2024 à 8:00



Tonner Drones ("Tonner Drones" ou la "société") annonce aujourd'hui sa participation au Midcap Event à Paris le 6 juin.



Cet événement, organisé par CF&B communications, réunit des investisseurs et des sociétés cotées. La présence de la société à cet événement marque une nouvelle étape pour Tonner Drones dans la construction d'une relation renforcée avec des investisseurs et ses actionnaires.



Les investisseurs intéressés par le développement de Tonner Drones sont invités à s'inscrire à l'événement et à prendre rendez-vous avec la société.



De plus amples informations sont disponibles sur les sites web suivants :

- https://parisspring2024.cfbcom.com/

- https://fds.cfbcom.com/see-list.html?id=185&bid=&role=issuer&token=7JsLSQYOjcWq2N2KhgoJ&showRequest=1