Tonner Drones lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant de 5,0 M€

• Prix de souscription : 0,025 € par action soit une décote faciale de 97,22% par rapport au cours de l’action au 11 mars 2024 et une décote de 22,44% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit

• Parité de souscription : 120 actions nouvelles pour 1 action existante

• Dilution importante pour un actionnaire qui ne participerait pas à l’augmentation de capital : un actionnaire détenant 1% du capital avant opération ne détiendrait plus que 0,01% du capital post-opération

• Période de négociation du droit préférentiel de souscription des actionnaires : du 14 mars 2024 au 25 mars 2024 inclus

• Période de souscription : du 18 mars 2024 au 27 mars 2024

• Engagements de souscription pour un montant total de 5,0 M€ (dont 2,4 M€ en espèces et 2,6 M€ par compensations de créances) composés d’engagements à titres irréductible, réductible et libre non conditionnés pour un montant de 1,0 M€, complétés d’engagements de souscription à titre libre conditionnés pour un montant de 4,0 M€ visant à assurer la réalisation de l’augmentation de capital à 100%