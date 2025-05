Tonner Drones est heureux de présenter les nouveaux membres de son conseil d'administration

Schiltigheim, le 26 mai 2025 à 8h00, Tonner Drones (« la Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a trouvé deux nouveaux administrateurs désireux de rejoindre l'entreprise. Leur nomination aura lieu lors de l'assemblée générale annuelle du 19 juin.



Tonner Drones accueille deux personnes au CV solide au sein de son conseil d'administration, qui pourront accompagner l'entreprise dans la prochaine phase de son redressement.



En tant qu'ingénieur, Fabrice Augereau apporte au conseil d'administration de nombreuses connaissances techniques. Et l'expertise d'Arnoud Jullens s'inscrit dans l'accompagnement et la croissance des start-up et des entreprises. C'est une expérience permanente et une expérience permanente dans le monde des affaires.



L'ordre du jour complet de l'assemblée générale sera publié prochainement sur le site web. La date de l'assemblée générale est le 19 juin 2025, dans les bureaux du cabinet d'avocats Lexelians, situé au 11, avenue de l'Opéra – 75001 Paris. Tonner Drones appelle les actionnaires à participer activement à la vie de la société et à voter aux côtés du CEO van den Ouden (il détient 13 % des actions) lors de l'assemblée générale annuelle, afin que le quorum soit atteint. Les actionnaires sont priés d'envoyer un courriel à AG@TonnerDrones.com afin que la société leur fasse parvenir l'ordre du jour et les formulaires de vote.