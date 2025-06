Tonner Drones encourage les actionnaires à voter lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du jeudi 19 juin 2025

Schiltigheim, le 04 Juin 2025 à 08h00, Tonner Drones (la « Société ») annonce la réunion de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire d’approbation des comptes 2024.



Les actionnaires de la société TONNER DRONES sont invités à participer à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le jeudi 19 juin 2025, à 15h00, dans les locaux du cabinet d’avocats Lexelians, situés au 11, avenue de l’Opéra – 75001 Paris.



Un avis de convocation des actionnaires à l’assemblée générale mixte du jeudi 19 juin 2025 a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du mercredi 4 juin 2025. Cet avis peut être consulté sur le site internet de Tonner Drones.



Les documents préparatoires à cette assemblée générale ont été mis à disposition sur le site de la société selon les modalités et dans les délais légaux. Tonner Drones encourage ses actionnaires à s'impliquer dans la société et à voter sur les différentes résolutions. La participation des actionnaires serait appréciée par la société pour atteindre le quorum. Les actionnaires souhaitant être informés peuvent envoyer un courriel à AG@tonnerdrones.com.