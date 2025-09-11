Tonner Drones annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sous forme d’ABSA d’un montant maximum d’environ 1 million d’euros



• Montant maximum d’environ 1 million d'euros par le biais d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») sous forme d’actions nouvelles assorties de bons de souscription d’actions (« BSA 2025-1 ») (« ABSA »)

• Parité de souscription : 1 ABSA pour 14 actions existantes

• Prix de souscription : 0,027 euro pour une ABSA

• Les BSA 2025-1 donneront le droit à des actions nouvelles accompagnées de second bons de souscription d’actions (« BSA 2025-2 »)

• Période de souscription du 25 septembre au 1er octobre 2025 inclus

• Attribution gratuite de bons de souscription d’actions à tous les actionnaires à l’issue de l’émission des ABSA



« Au cours de l'année écoulée, nous avons réalisé des progrès significatifs pour assurer un avenir prospère à Tonner Drones. En août 2025, Tonner Drones a accordé à ses actionnaires des BSA gratuits. Depuis lors, ils ont pu financer eux-mêmes l’entreprise. », a déclaré Diede van den Ouden, président directeur général de la Société. « Je détiens déjà 12 % des actions et en suis le principal actionnaire. Je suis très satisfait des progrès réalisés et optimiste pour l'avenir. Je démontre une fois de plus mon engagement en garantissant (pour 50%) la transaction et en souscrivant aux nouvelles actions.»