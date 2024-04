Tonner Drones annonce le début des négociations pour mettre fin aux instruments à prix variable



Cannes, 24 april 2024 18:00



Tonner Drones annonce aujourd'hui avoir entamé des négociations avec les constituants-bénéficiaires de la Fiducie A pour mettre fin aux instruments à prix variable.



La fin des instruments à prix variables était l'un des principaux objectifs de la nouvelle direction de l'entreprise. Tonner Drones a déjà réussi à mettre fin à sa longue relation avec Yorkville en mars. Après le succès de l'augmentation de capital d'avril, elle estime désormais qu'elle a la responsabilité, envers ses actionnaires, de mettre également un terme au contrat avec la Fiducie A dans les plus brefs délais.



Tonner Drones a reçu des signaux de la Fiducie A qui est prête à négocier la fin des instruments à prix variable. Les deux parties sont désormais en discussions pour parvenir à un accord.



Les intentions de Tonner Drones sont de minimiser la dilution et de réduire la dette. De plus, Tonner Drones est bien conscient que les investisseurs ont récemment soutenu un cycle d’investissement au prix de 0,0250 €, qui est la valeur nominale réelle.



Bien que Tonner Drones soit actuellement optimiste quant à la conclusion d’un accord, il ne peut pas encore fournir de certitude sur les détails supplémentaires et le succès des négociations en cours.