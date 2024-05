Tonner Drones abandonne le dernier instrument à prix variable

Tonner Drones ("Tonner Drones" ou la "société") a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec les Constituants-bénéficiaires de la Fiducie A pour mettre fin au dernier instrument à prix variable de la société.



• Accord de résiliation du dernier instrument à prix variable de la société

• Réduction de la dilution potentielle qui était estimée entre 15% et 20%

• Réduction de la dette globale estimée à plus d'un million d'euros

• La société attend un bénéfice comptable du rachat de la dette de la Fiducie A avec une décote

• Nouvelles restrictions de vente imposées à la Fiducie A afin de réduire leur impact sur le cours de l'action

• De nouvelles obligations, avec un prix de conversion fixe, sont en train d’être négociées avec de nouveaux investisseurs, et seront émises pour financer des paiements au comptant à la Fiducie A et ainsi réduire la dilution.

• La direction de l'entreprise est susceptible de prendre part à la transaction visant à mettre fin à l'instrument à prix variable.

• La direction s'efforce de simplifier la structure du capital