Tonix Pharmaceuticals en hausse après une opération de 20 millions de dollars en actions directes

29 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Tonix Pharmaceuticals TNXP.O augmentent de 0,9 % à 16,40 $ avant la mise sur le marché ** TNXP annonce un placement direct enregistré de 20 millions de dollars d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés à Point72, la société d'investissement de Steven Cohen

** Le prix de l'offre a été fixé à 16,26 $ l'unité, ce qui correspond à la dernière clôture de l'action

** TD Cowen a agi en tant qu'agent de placement unique pour l'offre et A.G.P./Alliance Global Partners a agi en tant que banque conseil

** Le produit sera utilisé pour financer la commercialisation de ses produits, le développement de son portefeuille de produits et d'autres objectifs

** TNXP a 11,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 191,5 millions de dollars, selon les données du LSEG

** Deux sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée"; PT médian de 65 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action TNXP a baissé de 50,7 % depuis le début de l'année