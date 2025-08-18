Tonix Pharma augmente après l'approbation par la FDA d'un médicament contre la fibromyalgie

18 août - ** L'action du fabricant de médicaments Tonix Pharmaceuticals TNXP.O augmente de 12,9 % à 57,96 $ avant le marché

** En fin de journée vendredi, TNXP a déclaré que la FDA avait approuvé son médicament pour gérer la douleur liée à un type de maladie chronique appelée fibromyalgie

** Le médicament non opioïde, qui sera vendu sous la marque Tonmya, est une pilule conçue pour le traitement au coucher afin d'améliorer la qualité du sommeil et de réduire la douleur associée à la maladie chronique

** Tonix a déclaré que le médicament sera disponible au quatrième trimestre

** David Bautz, analyste chez Zacks Small-Cap Research, estime que les ventes maximales aux États-Unis s'élèveront à 800 millions de dollars pour le médicament sept à huit ans après son lancement

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 55,7 % depuis le début de l'année