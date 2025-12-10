USA: La Fed abaisse ses taux, une seule réduction attendue en 2026

par Howard Schneider

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit mercredi de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds", dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, et a laissé entendre qu'elle pourrait les réduire de nouveau de seulement un quart de point en 2026.

La décision sur les taux a été prise par neuf voix contre trois, montre le communiqué de la banque centrale américaine publié à l'issue d'une réunion de deux jours.

Austan Goolsbee, le président de la Fed de Chicago, Jeffrey Schmid, le président de la Fed de Kansas City, ont voté en faveur d'un statu quo, tandis que Stephen Miran, l'un des gouverneurs de la Fed, a plaidé à nouveau pour une réduction d'un demi-point de pourcentage.

La Fed a indiqué qu'elle opterait probablement pour une pause dans la baisse de ses coûts d'emprunt dans l'attente d'indicateurs plus clairs sur la situation du marché de l'emploi, tandis que l'inflation "reste quelque peu élevée".

Les nouvelles projections de la banque centrale américaine montrent une position médiane avec une seule baisse de taux d'un quart de point en 2026, comme dans les perspectives présentées en septembre. La Fed voit l'inflation ralentir à environ 2,4% à la fin de l'année prochaine, malgré une accélération attendue de la croissance économique au-dessus de 2,3% et un taux de chômage à 4,4%.

"En considérant l'ampleur et le calendrier des ajustements supplémentaires de la fourchette cible des taux des fonds fédéraux, le Comité évaluera soigneusement les données entrantes", écrit le FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed. Cette formulation par le passé a été utilisée pour signaler une pause dans les décisions de la banque, une perspective différente de celle des marchés qui prévoient deux réductions supplémentaires de taux en 2026.

Avant la baisse de septembre, puis celle d'octobre, la précédente réduction des taux de la Fed remontait à décembre 2024.

Une majorité d'économistes interrogés par Reuters, soit 89 sur 108, a estimé dans une enquête publiée le 4 décembre que la banque centrale américaine abaisserait ses taux d'un quart de point ce mercredi.

(Versio française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet, Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud)