Tonix en passe de connaître sa meilleure journée depuis plus de deux mois, alors qu'un nouveau médicament contre la fibromyalgie arrive sur le marché américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Tonix Pharmaceuticals TNXP.O augmentent de 7,7 % à 17,14 $ dans les premiers échanges

** L'action se dirige vers sa meilleure journée depuis plus de deux mois, si les gains se maintiennent

** La société déclare que son nouveau médicament Tonmya, le premier traitement de la fibromyalgie approuvé en plus de 15 ans, est maintenant disponible sur ordonnance dans les pharmacies des États-Unis.

** La fibromyalgie est un trouble chronique provoquant une douleur et une fatigue généralisées

** Le Tonmya de la société, à prendre une fois par jour au coucher, est conçu pour soulager la douleur chronique qui affecte environ 10 millions d'Américains, dont la plupart sont des femmes - TNXP

** L'approbation fait suite à deux essais en phase finale qui ont montré une réduction significative de la douleur par rapport au placebo après 14 semaines, selon la société

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 49 % depuis le début de l'année