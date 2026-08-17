TomTom chute, AlphaValue s'inquiète pour la rentabilité

Le titre TomTom chute ce lundi à la Bourse d'Amsterdam, plombé par une dégradation du conseil des analystes d'AlphaValue, qui s'inquiètent des pressions persistantes qui s'exercent sur la rentabilité du spécialiste de la navigation.

A 9h15, l'action du spécialiste de la fourniture d'informations trafic en temps réel lâche plus de 2,3% à 4,16 euros, alors que le marché boursier néerlandais progresse d'environ 0,2%.

Dans une note publiée en début de matinée, les analystes du bureau d'études indépendant expliquent adopter une position plus prudente sur le groupe de mobilité, dont le repli du chiffre d'affaires s'accompagne désormais de tensions au niveau de la proftabilité.

"Si l'entreprise maintient sa prévision d'une marge opérationnelle d'environ 3% au titre de l'exercice 2026, celle-ci s'élevait encore à 8% au premier semestre, ce qui implique une nette décélération sur la seconde moitié de l'année", observe le cabinet de recherche.

Une décote de 20%

Les analystes disent par ailleurs n'anticiper qu'une amélioration limitée des tendances d'activité en 2027, dans la mesure où l'essentiel des prises de commandes de l'exercice 2025 ne devrait se traduire selon eux qu'à partir de 2028.

"Par conséquent, nous considérons les exercices 2026 et 2027 comme des années d'investissement et de transition, offrant une visibilité restreinte sur le redressement de l'activité", indique AlphaValue.

Dans ce contexte, les analystes expliquent appliquer une décote de 20% sur la valorisation du titre afin de refléter cette faible visibilité à court terme ainsi que le risque d'exécution lié à la transformation en cours.

Les analystes abaissent leur conseil sur TomTom à "accumuler" contre "achat" jusqu'à présent avec un objectif de cours ramené de 7,05 à 5,21 euros.