Tom Hayes, trader disculpé, poursuit UBS pour 400 millions de dollars à la suite d'accusations concernant le Libor

Selon Tom Hayes, UBS a fait de lui un bouc émissaire pour se protéger

UBS et d'autres banques ont payé 9 milliards de dollars dans le cadre d'accords sur le Libor

UBS refuse de commenter l'action en justice intentée par Hayes dans le Connecticut

Tom Hayes, l'ancien trader qui a été le visage du scandale mondial du Libor avant que sa condamnation ne soit annulée en juillet, a poursuivi son ancien employeur UBS UBSG.S pour plus de 400 millions de dollars, affirmant que la banque suisse l'a présenté comme le "cerveau diabolique" du scandale pour se protéger.

Dans une plainte déposée auprès d'un tribunal de l'État du Connecticut et rendue publique lundi, Tom Hayes accuse UBS de poursuites malveillantes en déclarant aux procureurs que c'est lui, et non la haute direction, qui a concocté un stratagème pour manipuler les taux du Libor au profit de ses positions de transactions.

Selon la plainte, en faisant de Hayes le "parfait bouc émissaire", UBS a évité les poursuites pénales alors même qu'elle a payé 1,5 milliard de dollars pour régler les accusations réglementaires américaines, britanniques et suisses en décembre 2012, lorsque Hayes a été inculpé au pénal.

Le processus "a été soigneusement mis en scène par UBS pour contrôler le récit et détourner l'attention des cadres supérieurs", selon la plainte. "Et comme dans tout bon théâtre, le spectacle d'UBS avait un méchant trié sur le volet: Tom Hayes."

UBS a refusé de commenter la plainte, qui est datée du 23 octobre.

Lundi en fin de journée, Tom Hayes a déposé une plainte pratiquement identique contre UBS auprès d'un tribunal de l'État de New York, à Manhattan. Ses avocats n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires à ce sujet.

Tom Hayes, âgé de 46 ans, a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré que la banque avait ruiné sa carrière et sa réputation, tout en lui causant un préjudice émotionnel et physique. Le résident londonien demande également des dommages-intérêts punitifs.

UNE CONDAMNATION BRITANNIQUE ANNULÉE À LA SUITE D'UNE ERREUR DU JUGE

Les banques utilisaient le Libor (London Interbank Offered Rate) pour fixer les taux d'intérêt sur plus de 300 000 milliards de dollars de produits financiers, notamment les cartes de crédit, les prêts étudiants et les hypothèques, et déterminer le coût des emprunts des uns et des autres.

Le taux de référence était fixé sur la base des déclarations des banques concernant leurs coûts d'emprunt prévus.

Le Libor a été progressivement supprimé en janvier 2022, après que les banques ont payé environ 9 milliards de dollars d'amendes pour régler les enquêtes sur le truquage du Libor, et que 19 traders en Grande-Bretagne et aux États-Unis ont été condamnés.

En 2015, Tom Hayes a été reconnu coupable de complicité de fraude par manipulation du Libor et a purgé environ la moitié d'une peine de 11 ans d'emprisonnement avant d'être libéré en 2021.

La Cour suprême du Royaume-Uni a annulé sa condamnation le 23 juillet, déclarant que le juge de première instance avait incorrectement dit aux jurés que les banques ne pouvaient pas tenir compte de leurs intérêts commerciaux lorsqu'elles soumettaient des propositions dans le cadre du processus de fixation du taux Libor. Elle a déclaré que cela avait "porté atteinte à l'équité" du procès de Tom Hayes.

Tom Hayes a également été poursuivi aux États-Unis, mais le 27 octobre 2022, un juge a accédé à la demande du gouvernement américain de classer l'affaire.

UBS a des bureaux à Manhattan et a exploité une salle de marché à Stamford, dans le Connecticut.

Dans une déclaration accompagnant l'action en justice intentée dans le Connecticut, Tom Hayes a déclaré: "Il m'a fallu plus de dix ans pour faire annuler ma condamnation injustifiée et laver mon nom. Mon équipe juridique demande maintenant à juste titre à UBS de rendre des comptes pour avoir fait de moi un bouc émissaire"