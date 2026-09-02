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Tom Brown, cofondateur d'Anthropic, prendra la parole lors de la réunion du G20 consacrée aux technologies
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 01:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tom Brown, cofondateur d'Anthropic, prendra la parole mercredi lors d'une réunion du G20 consacrée aux technologies, a annoncé mardi la société.

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