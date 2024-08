Toll Brothers rehausse ses prévisions annuelles

(AOF) - Au troisième trimestre 2023/2024, le bénéfice net et le bénéfice par action de Toll Brothers se sont élevés à 374,6 millions de dollars et 3,60 dollars. Ils sont en recul par rapport au troisième trimestre 2022/2023 : 414,8 millions de dollars et 3,73 dollars. En outre, le chiffre d'affaires des ventes de logements s'est élevé à 2,72 milliards de dollars, en hausse de 2% par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2023. Le résultat opérationnel s'est élevé à 497,2 millions de dollars, soit 18,2% du chiffre d'affaires total contre 515,1 millions de dollars, soit 19.2% du CA il y a un an.

Au cours du troisième trimestre, le groupe a livré 2 814 maisons à un prix moyen de 968 000 dollars, soit une augmentation de 11% Cela lui a permis de générer un chiffre d'affaires record de 2,72 milliards de dollars.

Toll Brothers a conclu ce trimestre avec un carnet de commandes de 6 769 maisons évaluées à 7,07 milliards de dollars, soit une baisse de 7 % et de 10 % respectivement par rapport à l'année précédente.

Le constructeur de maisons de luxe relève ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2023/2024 avec une marge brute ajustée d'environ 28,3% contre 28% précédemment.

Le groupe anticipe aussi un bénéfice par action compris entre 14,50 et 14,75 dollars contre une estimation de 14 dollars précédemment

