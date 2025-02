Toll Brothers: le titre recule après des résultats décevants information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 17:13









(CercleFinance.com) - Toll Brothers chute de 6% mercredi à la Bourse de New York après avoir dévoilé hier soir des résultats trimestriels moins bons que prévu, ce qui ne l'a pas empêché de confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



Le premier constructeur américain de maisons de standing a fait état hier soir d'un bénéfice net de 177,7 millions de dollars, soit 1,75 par action, au titre de son premier trimestre décalé clos fin janvier, contre 239,6 millions (2,25 dollars) un an auparavant.



A titre de comparaison, le consensus des analystes visait 2,04 dollar.



Le leader des résidences de luxe dit avoir livré 1991 maisons à un prix moyen de 925.000 dollars au cours du premier trimestre, donnant un chiffre d'affaires en baisse de 3% à 1,84 milliard de dollars.



Il y a un, le prix moyen d'un bien s'établissait encore à 1.058.000 dollars.



Le groupe de Fort Washington (Pennsylvanie) a par ailleurs fait état d'une baisse de 2% de son carnet de commandes, à 6,94 milliard de dollars, attestant d'un ralentissement de son activité.



Le promoteur immobilier a néanmoins confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2024/2025, visant toujours la livraison de 11.200 à 11.600 unités à un prix moyen compris entre 945.000 et 965.000 dollars.





