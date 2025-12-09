Toll Brothers en berne après ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 16:37
Les revenus des ventes résidentielles se sont accrus de 4,6% à 3,41 MdsUSD, avec une quasi-stabilité du nombre de logements livrés à 3443, tandis que la valeur nette des contrats signés sur la période a diminué à 2,53 MdsUSD.
"Etant donnée la faiblesse de la demande sur de nombreux marchés, nous restons concentrer sur la conduite de nos activités de façon disciplinée et conforme à nos objectifs stratégiques de long terme", commente son PDG Douglas C Yearley.
Pour l'exercice qui commence, Toll Brothers table sur une marge brute ajustée sur ventes de maisons à 26% et sur des livraisons de 10 300 à 10 700 maisons, à comparer respectivement 27,3% et 11 292 livraisons sur l'exercice écoulé.
