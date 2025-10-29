Tokyo Gas cible les États-Unis comme marché prioritaire pour son expansion à l'étranger, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tokyo Gas possède des actifs en amont et dans le domaine des énergies renouvelables aux États-Unis.

L'approvisionnement potentiel en GNL depuis l'Alaska n'est pas directement lié au contrat russe Sakhalin-2, selon le directeur général

La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

(Remaniement du paragraphe 1, ajout de détails, de citations et d'éléments de contexte) par Yuka Obayashi et Katya Golubkova

Tokyo Gas 9531.T donnerait la priorité au marché américain pour son expansion à l'étranger en raison de son fort potentiel de croissance, a déclaré mercredi le directeur général Shinichi Sasayama, alors que le plus grand fournisseur de gaz de ville du Japon envisage un possible approvisionnement en gaz de l'Alaska.

Tokyo Gas et JERA, le principal acheteur de gaz naturel liquéfié du Japon, ont récemment signé des accords préliminaires pour acheter chacun 1 million de tonnes métriques de GNL par an au projet Alaska LNG de 44 milliards de dollars favorisé par le président américain Donald Trump.

La décision finale d'approvisionnement dépendra des conditions et de l'économie du projet Alaska LNG, qui n'a pas encore été construit, a déclaré M. Sasayama à la presse.

Dans le cadre d'un nouveau plan de gestion dévoilé mercredi, la compagnie investira jusqu'à 1,3 trillion de yens (8,6 milliards de dollars) sur trois ans à partir d'avril prochain, dont 350 milliards de yens à l'étranger, notamment dans le développement du gaz de schiste aux États-Unis.

La société américaine Glenfarne, qui développe le projet, prévoit de prendre la décision finale d'investissement pour le gazoduc Alaska LNG à la fin de l'année 2025 et une décision finale d'investissement en 2026 pour ses composants d'exportation de GNL.

Tokyo Gas a investi dans des actifs gaziers en amont aux États-Unis, au Texas et en Louisiane.

"Parmi nos activités à l'étranger, nous nous concentrons sur l'Amérique du Nord, et plus particulièrement sur les États-Unis, qui présentent un fort potentiel de croissance", a déclaré M. Sasayama.

Le Japon et les États-Unis ont annoncé plusieurs investissements conjoints possibles lors de la rencontre de M. Trump avec la Première ministre Sanae Takaichi à Tokyo, mais aucun sur le gaz.

Washington a exhorté le Japon à cesser d'importer de l'énergie russe afin de faire pression sur Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine.

L'approvisionnement potentiel de l'Alaska n'est pas lié à l'accord d'importation de Sakhalin-2 de Tokyo Gas, a déclaré M. Sasayama, qui a participé à un dîner d'affaires avec M. Trump mardi.

Le Japon tire environ 9 % de ses besoins en GNL de Sakhaline-2, dont 1,1 million de tonnes par an pour Tokyo Gas dans le cadre d'un accord expirant en 2031.

M. Sasayama a ajouté que Tokyo Gas consulterait le gouvernement japonais sur les futurs approvisionnements en provenance de Sakhaline-2.

BÉNÉFICES ÉLEVÉS, VENTES D'ACTIFS IMMOBILIERS

Tokyo Gas, dont l'activiste américain Elliott Management détient environ 5 %, a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année à 194 milliards de yens, contre 131 milliards de yens précédemment .

Le service public prévoit d'enregistrer un bénéfice de 30,7 milliards de yens sur les ventes de biens immobiliers pour l'année, a déclaré le directeur financier Minami Taku.

La société prévoit de reverser plus de 200 milliards de yens aux actionnaires au cours de l'exercice 2026-2028, en visant un dividende de 140 yens par action en 2028, contre 100 yens cette année.

(1 $ = 150,7800 yens)