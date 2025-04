Tobam loge sa stratégie d’investissement axée sur la démocratie dans un ETF américain

LBRTY, l a stratégie d’investissement portant sur les droits civils et la démocratie , lancée en septembre 2023 par la société de gestion indépendante Tobam, va faire l’objet d’un ETF coté aux Etats-Unis. Le produit, appelé Westwood LBRTY Global Equity ETF (NYSE: BFRE), a été conçu par Westwood Holdings Group , une boutique d’investissement et de gestion de fortune cotée aux Etats-Unis, en partenariat avec Tobam.

La méthodologie LBRTY de Tobam vise à dégager de la performance en réduisant systématiquement l’exposition aux entreprises qui peuvent être soumises au comportement économiquement irrationnel, imprévisible et corrompu des gouvernements autocratiques. Cette stratégie permet d’atténuer l’impact des risques géopolitiques et de la volatilité des marchés liés aux pays gouvernés par des régimes autoritaires. « En synthétisant des ensembles de données multidimensionnelles provenant de sources indépendantes qui mesurent la démocratie mondiale, BFRE réduit l’exposition directe et indirecte aux pays autoritaires, tels que la Chine et la Russie », indique un communiqué. « Contrairement aux stratégies traditionnelles basées sur l’exclusion, cette méthodologie fournit une évaluation plus complète que le simple retrait d’un pays de l’univers investissable », poursuit le communiqué.

Cette approche fonctionne à deux niveaux : au niveau des pays, elle exclut les actions cotées dans les nations qui ne disposent pas d’une gouvernance démocratique, d’un système judiciaire indépendant et de libertés civiles solides?; au niveau des actions, elle donne la priorité aux sociétés cotées dans les pays démocratiques qui dépendent le moins possible de régimes autoritaires.

L’ETF couvre les marchés développés et émergents.

