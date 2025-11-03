Toast en hausse grâce au partenariat avec Uber

3 novembre - ** Les actions de Toast TOST.N , système de gestion des points de vente des restaurants, augmentent d'environ 2 % à 36,90 $ avant la mise sur le marché

** Toast et Uber UBER.N annoncent un partenariat pour gérer les opérations de commande numérique aux États-Unis et au Canada

** Dans le cadre de ce partenariat, Toast fera également d'Uber la plateforme de livraison de nourriture privilégiée pour les restaurants Toast dans le monde entier

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 19 % au cours des 12 derniers mois