Toast en hausse grâce au partenariat avec Uber
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de Toast TOST.N , système de gestion des points de vente des restaurants, augmentent d'environ 2 % à 36,90 $ avant la mise sur le marché

** Toast et Uber UBER.N annoncent un partenariat pour gérer les opérations de commande numérique aux États-Unis et au Canada

** Dans le cadre de ce partenariat, Toast fera également d'Uber la plateforme de livraison de nourriture privilégiée pour les restaurants Toast dans le monde entier

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 19 % au cours des 12 derniers mois

