TNT: l'Arcom décide de ne pas renouveler les chaînes C8 (Vivendi) et NRJ12 (Groupe NRJ)

(AOF) - L’Arcom a annoncé la présélection des chaînes ayant candidaté à une autorisation de diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres (TNT) "en vue de l’échéance, en 2025, des autorisations de quinze services". Après avoir reçu 24 candidats en auditions publiques, du 8 au 17 juillet, le gendarme des médias a retenu 15 projets. On remarque le non-renouvellement des sortants C8 (groupe Vivendi) et NRJ12 (groupe NRJ). 5 chaînes de Vivendi sont renouvelées dont Canal plus et Cnews, ainsi que 3 chaines du groupe M6 (Gulli, W9 et Paris Première).

3 chaînes du groupe TF1 sont également renouvelées :LCI, TMC, TFX.

L'Autorité va désormais établir des conventions avec chacun des candidats retenus, condition indispensable à la délivrance d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur la TNT, "d'une durée maximale de dix ans".

NRJ Group dénonce dans un communiqué la décision " incompréhensible " de l'Arcom de ne pas présélectionner la candidature de NRJ 12 à la réattribution de sa fréquence TNT. Le groupe juge que sa chaîne " a toute sa place dans le paysage audiovisuel français, compte tenu de la progression de ses audiences " ces 3 dernières années, " de son positionnement de 2ème chaine la plus jeune de la TNT hors chaines jeunesse et de l'atteinte de la profitabilité en 2023 ".

" Les conséquences sociales, stratégiques et économiques d'une telle décision, amèneraient NRJ Group, en fonction de l'issue de ces recours, à procéder à une revue stratégique de l'ensemble de ses activités TV dont les effets ne sont pas connus ce jour ", précise le groupe, qui " étudie d'ores et déjà les recours possibles à ce stade de la procédure ".

Le groupe Vivendi n'a pas encore officiellement réagi à la décision de l'Arcom. Gérard-Brice Viret, directeur général de Canal Plus France en charge des antennes et des programmes, dénonce sur X cette décision "inédite dans l'histoire de la TNT" vis-à-vis de C8, "la seule chaîne à parler à toutes les générations partout en France". "Quel mépris pour le public !" s'écrie-t-il.