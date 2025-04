TME Pharma: visibilité financière limitée à juin 2025 information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Après un début de séance dans le vert, TME Pharma s'inscrit en baisse lundi à la Bourse de Paris, les investisseurs s'inquiétant du manque persistant de visibilité financière de la biotech.



A 16h10, l'action recule de 4%, après avoir pris plus de 3% dans la matinée, revenant ainsi en direction de ses planchers historiques.



La société, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer via le ciblage du microenvironnement tumoral, n'a pas généré de revenus en 2024, comme lors des années précédentes.



Grâce à la réduction de ses dépenses, l'entreprise a toutefois réussi à réduire sa perte nette pour l'exercice 2024, à -5,7 millions d'euros contre -6,7 millions pour l'exercice 2023, soit une baisse de 15%.



TME - qui a levé 7,6 millions d'euros en 2024 - affichait au 31 décembre dernier une position de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 3,2 millions d'euros, lui donnant une visibilité financière jusqu'en juin 2025.



Dans un communiqué, la société rappelle que son objectif stratégique pour 2025 est de maximiser la valeur de ses actifs au stade clinique, NOX-A12 dans le glioblastome et NOX-E36 en ophtalmologie, par le biais de partenariats stratégiques, d'accords de licence voire de fusions-acquisitions potentielles.



Au cas où ces financements ou transactions ne se concrétiseraient pas d'ici juin 2025, la société prévoit de mettre en place une structure organisationnelle 'entièrement externalisée'.





Valeurs associées TME PHARMA 0,0645 EUR Euronext Paris +0,16%