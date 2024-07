TME Pharma va créer une entité distincte pour monétiser sa solution ophtalmologique

(AOF) - TME Pharma prévoit de créer une entité distincte axée sur le NOX-E36 en ophtalmologie afin de monétiser le programme et de mobiliser le soutien d'investisseurs privés. La biotech spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME) souligne que ce produit offre des perspectives de développement prometteuses dans le domaine des maladies oculaires, où "le besoin de thérapies bien tolérées et capables de prévenir la fibrose est important".

Il a été démontré que la présence de CCL2, la chimiokine cible de NOX-E36, permet de prédire l'échec précoce de l'intervention chirurgicale chez les patients souffrant de glaucome, souligne TME Pharma. Il a également été démontré que l'inhibition de la voie ciblée par NOX-E36 dans des modèles précliniques de chirurgie du glaucome prévient la fibrose, prolongeant ainsi le succès de l'intervention.

La fibrose est une cause importante d'échec du traitement ou de gravité accrue dans de nombreuses maladies oculaires cliniquement significatives avec des besoins non satisfaits, telles que la rétinopathie diabétique, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et le glaucome primaire à angle ouvert.

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.